Папа Римський назвав ризик ШІ-апокаліпсису одним із головних викликів

Ватикан оголосив штучний інтелект однією з найбільших загроз для існування людства. Поки світові технологічні гіганти лише починають обговорювати ризики нової технології, Папа Лев XIV уже розгортає масштабну кампанію проти можливого катастрофічного сценарію.

Тривожні попередження з Ватикану

Папа Лев поставив проблему безпеки штучного інтелекту в центр свого понтифікату майже одразу після обрання. Уже на третій день роботи він уперше привернув увагу світу до цієї теми, а через 16 місяців видав свій перший маніфест із закликом уповільнити розвиток технології. Наразі глава Католицької церкви виступив перед Папською академією наук і готує промову в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, пише Reuters.

У Ватикані переконані, що неконтрольоване поширення цифрових систем загрожує світовому порядку та міжнародній безпеці. Особливе занепокоєння викликає створення автономних видів зброї, які розробники застосовують у сучасних військових конфліктах. Подібні технології виходять із-під людського контролю і діють подібно до замаскованих мін.

Перетворювальна сила штучного інтелекту може спричинити суспільні зміни такого масштабу, який дуже важко передбачити,

– прокоментував ватиканський радник із питань штучного інтелекту та італійський науковець Паоло Бенанті.

Спільні правила проти хаосу

Представники Святого Престолу порівнюють загрозу від розгортання генеративних алгоритмів із розповсюдженням ядерного озброєння. Вони застерігають, що маніпуляція інформацією у соціальних мережах здатна зруйнувати здатність людей жити в одному суспільстві. Попри те, що ядерні боєголовки піддаються суворому обліку та контролю у спеціальних сховищах, віртуальні алгоритми залишаються невидимими.

Майбутнє людства справді під загрозою,

– заявив головний дипломат Ватикану кардинал П'єтро Паролін.

Кардинал наголосив, що жодна країна не зможе самостійно впоратися з цим викликом без єдиних міжнародних правил. Занепокоєння Ватикану поділяють і керівники провідних технологічних компаній Anthropic, OpenAI та xAI, які раніше також закликали до запровадження жорстких запобіжників.

Ватикан почав проводити спеціальні конференції щодо небезпеки штучного інтелекту ще у 2019 році за понтифікату Папи Франциска. Згодом релігійні лідери уклали спільні угоди з компаніями Microsoft та IBM, щоб спрямувати технологічний прогрес на користь людям, а не лише заради прибутків або масового звільнення працівників.