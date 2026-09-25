Тревожные предупреждения из Ватикана

Папа Лев поставил проблему безопасности искусственного интеллекта в центр своего понтификата почти сразу после избрания. Уже на третий день работы он впервые привлек внимание мира к этой теме, а через 16 месяцев опубликовал свой первый манифест с призывом замедлить развитие этой технологии. В настоящее время глава Католической церкви выступил перед Папской академией наук и готовит речь в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, пишет Reuters.

В Ватикане убеждены, что неконтролируемое распространение цифровых систем угрожает мировому порядку и международной безопасности. Особую тревогу вызывает создание автономных видов оружия, которые разработчики применяют в современных военных конфликтах. Подобные технологии выходят из-под контроля человека и действуют подобно замаскированным минам.

Преобразующая сила искусственного интеллекта может вызвать социальные изменения такого масштаба, который очень трудно предсказать,

– прокомментировал ватиканский советник по вопросам искусственного интеллекта и итальянский ученый Паоло Бенанти.

Общие правила против хаоса

Представители Святого Престола сравнивают угрозу, исходящую от развертывания генеративных алгоритмов, с распространением ядерного оружия. Они предупреждают, что манипуляция информацией в социальных сетях способна разрушить способность людей жить в одном обществе. Несмотря на то, что ядерные боеголовки подвергаются строгому учету и контролю в специальных хранилищах, виртуальные алгоритмы остаются невидимыми.

Будущее человечества действительно находится под угрозой,

– заявил главный дипломат Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

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Кардинал подчеркнул, что ни одна страна не сможет самостоятельно справиться с этим вызовом без единых международных правил. Обеспокоенность Ватикана разделяют и руководители ведущих технологических компаний Anthropic, OpenAI и xAI, которые ранее также призывали к введению жестких мер предосторожности.

Ватикан начал проводить специальные конференции, посвященные опасности искусственного интеллекта, еще в 2019 году при понтификате Папы Франциска. Впоследствии религиозные лидеры заключили совместные соглашения с компаниями Microsoft и IBM, чтобы направить технологический прогресс на благо людей, а не только ради прибыли или массового увольнения работников.