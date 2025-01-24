Науковці з'ясували походження другого Місяця, який був тимчасовим супутником Землі

Астрономи підтвердили, що тимчасовий супутник Землі, який перебував біля планети з кінця вересня до кінця листопада 2024 року, є природним астероїдом, а не космічним сміттям. Об’єкт, відомий як 2024 PT5, має місячне походження та складається з силікатних мінералів, характерних для місячного ґрунту.

Астероїд 2024 PT5, розміром близько 10 метрів, був вперше зафіксований 7 серпня 2024 року за допомогою телескопа Sutherland у Південній Африці та системи раннього попередження про астероїди ATLAS, що належить Гавайському університету, повідомляє 24 Канал. Спочатку існувала версія, що об'єкт може бути залишками ракети, однак подальші дослідження виключили цю можливість.

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Група астрономів під керівництвом Тедді Карети з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провела спектральний аналіз астероїда за допомогою телескопа Lowell Discovery в Арізоні та інфрачервоного телескопа NASA (IRTF) на Гаваях.

Результати показали, що спектр відбитого астероїдом сонячного світла відповідає місячному ґрунту, а не астероїдам з головного поясу між Марсом і Юпітером.

Дослідники також провели динамічний аналіз руху об'єкта, щоб відокремити його від космічного сміття. Було встановлено, що 2024 PT5 рухається як природний камінь, а не як порожній ракетний ступінь, який під впливом сонячного вітру демонстрував би іншу траєкторію.



Аналіз руху об'єкта / NASA/JPL-Caltech

За словами Карети, об'єкт, ймовірно, має місячне походження і перебуває в космосі лише кілька тисяч років. Відсутність характерного почервоніння спектра, спричиненого космічним вивітрюванням, підтверджує його порівняно недавню появу у навколоземному просторі.

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Вчені зазначають, що 2024 PT5 є лише другим подібним об'єктом, виявленим поблизу Землі. Першим був астероїд 469219 Kamo'Oalewa, відкритий у 2016 році.

Обидва небесні тіла рухаються по орбіті Сонця разом із Землею, однак не потрапляють у її гравітаційне поле та лише тимчасово перебувають поруч з планетою, не стаючи її справжніми супутниками.