Науковці розгадали код 400-річного замка із затонулого корабля

Дослідники з Уельсу за допомогою комп'ютерної томографії розгадали код латунного замка, який пролежав на дні моря понад 400 років. Чотирилітерна комбінація виявилася ANCE.

Фахівці Національного музею Уельсу (Amgueddfa Cymru) та Кардіффського університету змогли відкрити замок XVI століття, не пошкодивши його механізм. Для цього вони використали технологію мікрокомп'ютерної томографії (micro-CT), яка дозволяє отримувати детальні тривимірні зображення внутрішньої будови предметів. Про це пише Phys.

Як науковці розгадали код старовинного замка

Замок виготовлений із латуні та має механізм із кількома обертовими кільцями з літерами. Після сканування дослідники побачили внутрішні виїмки механізму та встановили, як вони мають збігатися з літерами для розблокування. Правильною комбінацією виявилася ANCE.

Дослідження провели за участю Девіда Вільямса, наукового співробітника лабораторії біомеханіки опорно-рухового апарату Кардіффського університету.

«Мікрокомп'ютерна томографія дозволила нам зазирнути всередину замка, не пошкодивши його», – пояснив Вільямс. За його словами, створене тривимірне зображення допомогло побачити розташування виїмок і визначити точну комбінацію.

Яку історію приховував замок із корабля Ann Francis

Артефакт знайшли серед скарбів затонулого англійського корабля Ann Francis. Судно потрапило в сильний шторм увечері 28 грудня 1583 року, коли поверталося з Іспанії. Через негоду корабель збився з курсу та зазнав аварії біля пляжу Маргам поблизу міста Порт-Толбот в Уельсі.

Замок, імовірно, використовували для захисту невеликої скрині з цінними речами. Його знайшли неподалік іспанських срібних монет та двох спеціальних монетних гир. Однак дослідники поки не знають, що саме зберігалося всередині скрині. Це могли бути документи, тканини або інші предмети, які не пережили століття під піском.

Старший куратор нумізматики та історії економіки Уельсу Національного музею Уельсу Аластер Вілліс зазначив, що замки з буквеною комбінацією відомі в Британії ще з єлизаветинської епохи. Проте цей екземпляр вирізняється винятковим станом збереження та можливістю точно встановити дату його походження завдяки відомій даті корабельної аварії. На думку дослідника, тепер, коли код розгадано, залишається інше запитання – чи мала комбінація ANCE якесь особливе значення для власника замка.

Де знайшли скарб і де його можна побачити

Основну частину скарбів Ann Francis виявив шукач металевих артефактів Пітер Г'юз. Він досліджував пляж Маргам протягом 21 року – з 1996-го до 2017-го. Шторми та переміщення піску поступово відкривали приховані під ним предмети XVI століття.

За словами Г'юза, коли він уперше побачив замок, його вразили якість виготовлення та стан збереження. Навіть після понад 400 років під піском кільця механізму оберталися без особливих труднощів.

Нині замок є частиною колекції артефактів із корабля Ann Francis, яку експонують у Національному музеї набережної (National Waterfront Museum) у місті Свонсі. Серед інших знахідок – рідкісні золоті монети часів іспанських монархів Фердинанда та Ізабелли, а також свисток боцмана.