Науковці виявили "серцебиття" Землі під Африкою, яке може розірвати континент

Група європейських та африканських вчених опублікувала нове дослідження в журналі Nature Geoscience, в якому повідомила про виявлення ритмічних імпульсів, схожих на серцебиття, що походять із надр Землі під Африканським континентом. Ці імпульси, на думку дослідників, з часом можуть розірвати континент на частини, створивши новий океанічний басейн.

У своїй роботі в Nature Geoscience науковці пояснюють, що розплавлені шматки мантії – скелястого шару між поверхнею Землі та її ядром – зливаються разом у зонах розломів, тобто слабких ділянках вулканів, де магма найімовірніше проривається крізь земну кору, інформує 24 Канал.

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Ці внутрішні сплески сформували ритмічні імпульси у вигляді плюмів розплавленої породи. На практиці це означає, що сплески магми тиснуть на кору Африканського континенту. Втім, перейматися не варто, адже значні зміни стануть відчутними лише за мільйони років. Але в результаті це може призвести до розколу континенту, відкриваючи шлях для нового океанічного басейну.

Дослідження зосередилося на регіоні Афар в Ефіопії, вулканічній зоні, де розташовані численні розломи. Вчені зібрали та проаналізували близько 130 зразків вулканічної породи.

Ми виявили, що мантія під Афаром не є однорідною чи статичною. Вона пульсує, і ці імпульси мають чіткі хімічні сигнатури,

– зазначила Емма Воттс, геологиня зі Swansea University та головна авторка дослідження.

Яке значення має це відкриття

Це дослідження є значним кроком уперед, адже хоча вчені давно вважали, що мантія в цьому регіоні тисне на кору, викликаючи її розширення, причини цього процесу залишалися незрозумілими. Нові дані дають глибше розуміння цього механізму. Ба більше, вони показують, що тектонічні плити Землі мають величезний вплив на рухи розплавленої магми під ними.

Співавтор дослідження Том Гернон, геолог із Саутгемптонського університету, пояснив, що ці імпульси поводяться по-різному залежно від товщини плити та швидкості її розходження. У розломах, які швидше розходяться, таких як Червоне море, імпульси передаються ефективніше та регулярніше, подібно до пульсу в вузькій артерії.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття відкриває шлях до нових проривів у розумінні вулканічної активності, динамічних процесів усередині нашої планети та того, що сучасна активність означає для майбутнього Землі.