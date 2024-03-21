Численні археологічні знахідки свідчать, що людський мозок розкладається не так, як все тіло

Добре збережений людський мозок, якому 12 тисяч років, кидає виклик припущенням про розпад м'яких тканин. Виявляється, за певних обставин він може бути напрочуд стійким до руйнівного впливу часу.

Нове дослідження каталогізувало людські мізки, знайдені на археологічних розкопках по всьому світу, і виявило, що цей дивовижний орган чинить набагато більший опір розкладанню, ніж ми думали. Навіть коли решта м'яких тканин тіла вже повністю "розтанула", мозок усе ще лишається.

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Деталі відкриття

Александра Мортон-Хейворд з Оксфордського університету та її команда працюють у сфері тафономії. Це наука, що вивчає, як живі організми розкладаються і кам'яніють після смерті, зберігаючись в палеонтологічному літописі. Вони ідентифікували понад 4400 збережених людських мізків, що датуються 12 000 років. Результати дослідження суперечать попереднім твердженням про те, що людський мозок є одним з перших органів, який розкладається після смерті.

За словами експертів, це відкриття можна використати для кращого розуміння нашої еволюційної історії та хвороб, які нас вражають.

У судово-медичній галузі добре відомо, що мозок є одним з перших органів, який розкладається після смерті. Проте цей величезний архів наочно демонструє, що існують певні обставини, за яких він виживає,

– каже Мортон-Хейворд.

Чи є ці обставини екологічними, чи пов'язані з унікальною біохімією мозку, є предметом поточної та майбутньої роботи. Вчені знаходять дивовижну кількість типів стародавніх біомолекул, що збереглися в цих археологічних мізках.



Мозок людини віком 1 000 років з Іпра, Бельгія, забарвлений оксидом заліза в помаранчевий колір / Фото Alexandra L. Morton-Hayward

Археологічне збереження м'яких тканин, коли тіло залишене природі (а не штучно законсервоване шляхом бальзамування чи заморожування), є рідкісним явищем. Експериментальні дослідження розпаду показали, що мозок є одним з перших органів, які піддаються розкладанню.

Вважалося, що збереження людського мозку в тілі, де все інше, крім кісток, розклалося, було неймовірно рідкісним явищем — майже єдиним у своєму роді. Мортон-Гейворд та її колеги хотіли дізнатися, наскільки це насправді рідкісне явище, тому вони розпочали глобальний пошук збережених людських мізків.

Вони ретельно вивчили всю опубліковану наукову літературу, яку змогли дістати, а також звернулися до істориків з усього світу. Вони задокументували загалом 4 405 збережених людських мізків з 213 джерел з усіх континентів світу, окрім Антарктиди, в записах, що датуються серединою сімнадцятого століття й далі.



Мозок, знайдений у Першій баптистській церкві Філадельфії, яка була заснована у 1698 році / Alexandra L. Morton-Hayward

Екземпляри походили з різних середовищ:

З братської могили часів громадянської війни в Іспанії, де мозок зберігся навіть після руйнівних вогнепальних поранень.

Піщаних пустель Стародавнього Єгипту.

Жертв ритуальних жертвоприношень інків на згаслому вулкані Ллуллайяко близько 1450 року нашої ери.

Толлундської людини 220 року до нашої ери, знайденої в торфовищі.

А мозок з берега озера в Швеції датується ще кам'яною добою.

Умови навколишнього середовища, в яких були знайдені ці мізки, співвідносилися зі шляхами до природного збереження. Це зневоднення, заморожування, засмагання (наприклад, у торфовищах) та омилення, коли жири перетворюються на воскоподібні форми.

Невідомий механізм

Було ще дещо, що виділялося: з 4 405 мізків неймовірно велика кількість – 1 308, майже третина від загальної кількості – були єдиною м'якотканинною структурою, яка збереглася в повністю скелетованих рештках. І це були одні з найстаріших мізків, вік яких сягав 12 000 років.



Фрагменти мозку людини, похованої на перезволоженому вікторіанському кладовищі близько 200 років тому. Вони були єдиними м'якими тканинами в могилі, що не повністю розчинилися / Фото Alexandra L. Morton-Hayward

Спосіб збереження цих мізків не може бути пов'язаний з природними умовами збереження. Вони були знайдені в таких місцях, як неглибокі і масові могили, гробниці, корабельні аварії, кургани і навіть обезголовлені голови. Це, на думку дослідників, свідчить про те, що може існувати механізм збереження м'яких тканин, специфічний для центральної нервової системи.

Що це за механізм, поки що залишається під великим знаком питання, але дослідники вважають, що це може бути взаємодія між молекулами мозку й чимось у навколишньому середовищі. Наприклад, білки, ліпіди й цукри в мозку можуть зливатися й утворювати стабільні полімеризовані макромолекули в присутності певних металів, таких як мідь, якої в мозку багато.

Дослідники планують більш детально вивчити це явище, щоб визначити, як це могло статися. Але є ще багато чого, що ми можемо дізнатися з того, що відкрили ці вчені. Наприклад, численні дані про здоров'я, зокрема історію неврологічних розладів, стародавнє пізнання і поведінку, а також еволюцію нервових тканин та їхніх функцій.