У кістках неандертальців знайшли вірус, який докучає нам і сьогодні, через десятки тисяч років

Команда дослідників виявила, що деякі рештки неандертальців містять віруси, притаманні сучасним людям. Це свідчить про те, що інфекційні захворювання могли передаватися між анатомічно сучасними людьми та нашими найближчими вимерлими родичами.

Дослідження поки що розміщене на сервері препринтів, а тому ще не отримало повноцінної рецензії й підтвердження. Воно описує сегменти давніх вірусних геномів, які команда ідентифікувала в ДНК неандертальця. Ці давні вірусні фрагменти, однак, є інертними і не можуть повторно передаватися, тому не становлять жодного ризику для сучасної людини.

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Деталі

Останки, про які йде мова, знайшли у 2022 році в печері, розташованій поруч з іншою печерою, де раніше також знаходити останки неандертальців. Аналіз кісток і зубів виявив спорідненість між кількома особинами, що означає, що це була одна сім'я.

Хоча зрозуміло, що віруси, знайдені в геномах неандертальців, дуже старі, враховуючи, що неандертальці вимерли близько 40 000 років тому, це далеко не найстаріші екземпляри вірусів, які знаходила наука. Докази наявності вірусів у хребетних тварин датуються майже 300 мільйонами років. У 2019 році інша команда дослідників описала докази кісткових захворювань у амніоти віком 290 мільйонів років, які вони представили як, можливо, "найдавніші непрямі докази наявності вірусів у викопних рештках".

Цього разу дослідники шукали мікроскопічні докази наявності вірусів у давно померлих рештках, а саме пошкодження ДНК, які вони спричиняють. Потім вони порівнювали результати з трьома типами дволанцюгових ДНК-вірусів: аденовірусом (часто пов'язаним із застудою), герпесвірусом (який зазвичай називають герпесом) і папіломавірусом (інакше відомим як ВПЛ). Вони знайшли залишки всіх трьох вірусів у неандертальців, що свідчить про те, що стародавні гомініни були інфіковані ще за життя.

Ця ДНК містить суміш різних ДНК, від самих неандертальців, а також бактерій, грибків і вірусів, які могли інфікувати цю людину. Ми показуємо, що ступінь таких змін у відновленому вірусному геномі узгоджується з віком кісток неандертальця, що свідчить про те, що вони не є сучасними забруднювачами,

– каже Марсело Бріонес, дослідник геному з Федерального університету Сан-Паулу в Бразилії і провідний автор статті.

Команда також створила еволюційні дерева, які показали, що віруси не були "нелюдськими", і виключили можливість того, що віруси потрапили до неандертальців через інших ссавців, які, наприклад, їли їхні рештки. Іншими словами, отримані дані підказали дослідницькій групі, що віруси дійсно були патогенами, які інфікували неандертальців і могли залишатися присутніми в організмі протягом усього життя.

При цьому, каже Бріонес більш імовірно, що саме стародавні Homo sapiens інфікували неандертальців, ніж навпаки.