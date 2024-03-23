Вчені повернули до життя кораловий риф за допомогою сталевих каркасів

Мертвий кораловий риф, знищений багато років тому рибалками, повернувся до життя після того, як вчені встановили в морське дно спеціально виготовлені сталеві рами. Вони дозволили пересадженим коралам рости й процвітати на цих металевих скелетах.

Деталі проєкту

Увесь процес загалом зайняв чотири роки, що вказує на дивовижну можливість того, що коралові рифи, яким загрожує загибель і руйнування внаслідок зміни клімату та антропогенних проблем, все ж можуть відновлюватися навіть після катастрофічних пошкоджень.

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Проєктом займалася команда вчених з Індонезії та Великої Британії. Дослідження проводилося в рамках Програми відновлення коралових рифів, які 30-40 років тому знищили рибалки, що використовували вибухівку для вбивства і вилову риби.

Дослідники використали те, що вони називають "рифовими зірками". Це виготовлені на місці шестикутні конструкції зі сталі, вкриті піском, розміщені на стратегічних ділянках безплідного морського дна. Вони використовували мережу цих металевих конструкцій для уловлювання та стабілізації плаваючих уламків мертвих коралів, що залишилися після вибухового вилову, і пересаджували живі корали на ці сталеві скелети. Таким чином, плаваючі уламки не шкодять живим коралам, а самі нові корали матимуть міцну опору для росту.



Схематичний процес росту коралів протягом років / Фото Current Biology

Вчені дослідили результат і кажуть, що відреставровані ділянки не відрізняються від природніх рифів за всіма параметрами.

Єдиним мінусом, які змогли назвати дослідники, є те, що на відновлених рифах домінують швидкозростаючі види коралів, порівняно з природними здоровими рифами, які відрізняються більшим різноманіттям.

Коли будь-яка екосистема відновлюється після пошкодження, незалежно від того, чи відновлюється вона природним шляхом, чи внаслідок якихось штучних процесів відновлення, створених людиною, перші роки завжди виглядають інакше, ніж кінцевий результат,

– розповів морський біолог з англійського Ланкастерського університету Тімоті Ламонт.



Процес росту коралів / Фото Current Biology

Попри це успіх цього проєкту свідчить про те, що ми можемо зробити рифи більш стійкими до потепління, яке, схоже, може знищити переважну більшість коралів протягом наступних кількох десятиліть.