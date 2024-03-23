Ученые вернули к жизни коралловый риф с помощью стальных каркасов

Мертвый коралловый риф, уничтоженный много лет назад рыбаками, вернулся к жизни после того, как ученые установили в морское дно специально изготовленные стальные рамы. Они позволили пересаженным кораллам расти и процветать на этих металлических скелетах.

Детали проекта

Весь процесс в целом занял четыре года, что указывает на удивительную возможность того, что коралловые рифы, которым грозит гибель и разрушение в результате изменения климата и антропогенных проблем, все же могут восстанавливаться даже после катастрофических повреждений.

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Проектом занималась команда ученых из Индонезии и Великобритании. Исследование проводилось в рамках Программы восстановления коралловых рифов, которые 30-40 лет назад уничтожили рыбаки, использовавшие взрывчатку для убийства и вылова рыбы.

Исследователи использовали то, что они называют "рифовыми звездами". Это изготовленные на месте шестиугольные конструкции из стали, покрытые песком, размещенные на стратегических участках бесплодного морского дна. Они использовали сеть этих металлических конструкций для улавливания и стабилизации плавающих обломков мертвых кораллов, оставшихся после взрывного вылова, и пересаживали живые кораллы на эти стальные скелеты. Таким образом, плавающие обломки не вредят живым кораллам, а сами новые кораллы будут иметь прочную опору для роста.



Схематический процесс роста кораллов в течение лет / Фото Current Biology

Ученые исследовали результат и говорят, что отреставрированные участки не отличаются от природных рифов по всем параметрам.

Единственным минусом, которые смогли назвать исследователи, является то, что на восстановленных рифах доминируют быстрорастущие виды кораллов, по сравнению с естественными здоровыми рифами, которые отличаются большим разнообразием.

Когда любая экосистема восстанавливается после повреждения, независимо от того, восстанавливается ли она естественным путем, или в результате каких-то искусственных процессов восстановления, созданных человеком, первые годы всегда выглядят иначе, чем конечный результат,

– рассказал морской биолог из английского Ланкастерского университета Тимоти Ламонт.



Процесс роста кораллов / Фото Current Biology

Несмотря на это успех этого проекта свидетельствует, что мы можем сделать рифы более устойчивыми к потеплению, которое, похоже, может уничтожить подавляющее большинство кораллов в течение следующих нескольких десятилетий.