Британія готує місію для виловлювання космічного сміття

Велика Британія готує першу у світі місію для збирання небезпечних уламків на орбіті Землі. Спеціальний апарат із гігантськими механічними клешнями виловлюватиме старі супутники, які загрожують навігації та зв'язку, і спускатиме їх для спалення в атмосфері.

Як працюватиме космічний прибиральник на орбіті

Як повідомляє видання Mirror, старт амбітної місії заплановано на 2029 рік із шотландського космодрому Саксаворд. Космічний корабель вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів оснастять масивними роботизованими клешнями, за допомогою яких він захоплюватиме неробочі апарати на навколоземній орбіті.

До 2032 року пристрій має утилізувати щонайменше два відпрацьовані супутники, спустивши їх у щільні шари атмосфери, де вони безпечно згорять. Якщо все вдасться, це стане першим в історії випадком, коли один апарат ліквідує кілька супутників за одну місію.

Проблема захаращеності навколоземного простору загострюється буквально щодня. Наразі фахівці відстежують сотні тисяч одиниць космічного сміття, які мчать на швидкості понад 27 358 кілометрів на годину. Некеровані уламки створюють пряму загрозу для обладнання, що працює, від якого залежать системи GPS, зв'язок та прогнози погоди.

Космічне сміття та уламки становлять величезний і дедалі більший виклик, але завдяки власному досвіду Велика Британія сповнена рішучості очолити глобальні зусилля з очищення космосу. Підтримуючи цю першу у світі місію, ми захистимо супутники, які лежать в основі сучасного життя – від зв'язку з близькими до надання точних прогнозів погоди задля безпеки нашої країни,

– прокоментувала міністерка космосу Великої Британії Ліз Ллойд.

В уряді наголошують, що застарілі об'єкти загрожують тисячам систем, що працюють, які забезпечують повсякденні потреби людей та національну безпеку. Саме тому діяти потрібно негайно. Для реалізації задуму космодром Саксаворд нещодавно отримав 30 мільйонів фунтів стерлінгів державного фінансування для підтримки британських можливостей космічних запусків.

Уряд уже оголосив публічний конкурс, аби обрати ім'я для нового космічного мисливця.

Нова індустрія орбітального обслуговування

Проєкт UK ADR (Active Debris Removal) розробляє багаторазовий апарат із можливістю дозаправлення, що дозволить йому здійснювати чергові прибирання й після першого завдання. Ця ініціатива є ключовою частиною виходу країни у сектор орбітального обслуговування, збирання та виробництва (ISAM). Експерти прогнозують, що протягом наступного десятиліття цей ринок перетвориться на індустрію з оборотом в один мільярд доларів.

Сьогодні космічні апарати залишаються переважно одноразовими: коли закінчується пальне або трапляється серйозна поломка, їх просто кидають на орбіті. Попри складнощі, британська космічна стратегія визначила розробку технологій ремонту, дозаправлення та захисту апаратів своїм пріоритетом.

Ця місія – це набагато більше, ніж просто видалення сміття. Йдеться про розвиток можливостей, які забезпечать майбутнє обслуговування, збирання та виробництво на орбіті. Технології, що створюються в межах ADR, допоможуть закріпити позиції Британії в авангарді нового покоління космічних послуг, одночасно підтримуючи стале майбутнє для космічної діяльності,

– заявила співдиректорка Космічного агентства Великої Британії доктор Аліса Банн.

Хто створює передову технологію

Промисловим партнером космічного агентства у цьому проєкті виступає компанія ClearSpace UK. Виконавчий директор компанії Роб Етчісон зазначив, що команда вже об'єднала інженерів зі Сполученого Королівства та країн-союзників. Наступний етап передбачає проєктування, будівництво та ретельне тестування апарата, який зможе безпечно наблизитися до мертвого супутника та перехопити над ним контроль.

Збереження чистоти космосу є життєво необхідним для британського космічного сектору, вартість якого оцінюють у 18,6 мільярда фунтів стерлінгів і який забезпечує понад 55 000 висококваліфікованих робочих місць. Успішне розгортання подібних перехоплювачів закладе міцний фундамент для довгострокової безпеки польотів та супутникових комунікацій усієї планети.