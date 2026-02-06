Не 1 березня: коли в Україну прийде астрономічна весна

Попри звичне уявлення, весна в Україні починається не першого березня. Реальний перехід сезону визначається астрономією, а не календарем. Йдеться про момент, коли освітлення Землі змінюється принципово, і цей день щороку різний.

Коли насправді настає весна?

Астрономи вважають початком весни день весняного рівнодення. Це подія, яка відбувається тоді, коли обидві півкулі Землі отримують однакову кількість сонячного світла, а вже з наступних днів Північна півкуля починає освітлюватись більше. Тривалість дня і ночі в цей момент майже зрівнюється, пише 24 Канал.

Дивіться також Рівнодення та сонцестояння – у чому полягає ключова різниця астрономічних явищ

Назва явища походить від латинських слів aequus – "рівний" і nox – "ніч". Проте важливо розуміти, що ідеальної рівності між днем і ніччю не існує. Атмосфера Землі заломлює світло, а Сонце з нашої перспективи є диском, а не точкою, тому світлова частина доби виявляється трохи довшою.

У 2026 році для України момент весняного рівнодення настане 20 березня о 16.45 за київським часом. Після цього дня тривалість світлової частини доби стабільно зростатиме аж до літнього сонцестояння, яке припадає на 21 червня.

Непостійна дата

Дата рівнодення змінюється з року в рік. Причина – різниця між календарним роком і астрономічним. Земля обертається навколо Сонця не рівно за 365 діб, а приблизно за 365 діб і майже 6 годин. Саме ця "зайва" частина часу й зсуває астрономічні події в межах календаря.

З наукового погляду весняне рівнодення є чіткою межею між сезонами. У Північній півкулі воно знаменує початок весни, тоді як у Південній у цей самий момент стартує осінь. Цікаво, що в день рівнодення Сонце одночасно освітлює обидва полюси Землі – таке трапляється лише двічі на рік.

Рівнодення у давніх культурах

У давніх культурах цей день мав особливе значення. Його, очевидно, пов’язували з пробудженням природи, завершенням зими та початком нового циклу життя. Спостереження за рівноденнями було однією з перших системних навичок людства в астрономії. Багато стародавніх споруд у різних частинах світу будували з урахуванням саме цього моменту.

Сьогодні точний час рівнодення розраховують за допомогою сучасних астрономічних моделей і спостережень, зокрема даних, які публікує NASA. Тож справжня весна приходить не за датою в календарі, а тоді, коли змінюється положення Землі відносно Сонця.