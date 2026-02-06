Не 1 марта: когда в Украину придет астрономическая весна: когда придет астрономическая весна

Вопреки привычному представлению, весна в Украине начинается не первого марта. Реальный переход сезона определяется астрономией, а не календарем. Речь идет о моменте, когда освещение Земли меняется принципиально, и этот день каждый год разный.

Когда на самом деле наступает весна?

Астрономы считают началом весны день весеннего равноденствия. Это событие, которое происходит тогда, когда оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света, а уже со следующих дней Северное полушарие начинает освещаться больше. Продолжительность дня и ночи в этот момент почти уравнивается, пишет 24 Канал.

Название явления происходит от латинских слов aequus – "равный" и nox – "ночь". Однако важно понимать, что идеального равенства между днем и ночью не существует. Атмосфера Земли преломляет свет, а Солнце с нашей перспективы является диском, а не точкой, поэтому световая часть суток оказывается немного длиннее.

В 2026 году для Украины момент весеннего равноденствия наступит 20 марта в 16.45 по киевскому времени. После этого дня продолжительность световой части суток будет стабильно расти вплоть до летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня.

Непостоянная дата

Дата равноденствия меняется из года в год. Причина – разница между календарным годом и астрономическим. Земля вращается вокруг Солнца не ровно за 365 суток, а примерно за 365 суток и почти 6 часов. Именно эта "лишняя" часть времени и сдвигает астрономические события в пределах календаря.

С научной точки зрения весеннее равноденствие является четкой границей между сезонами. В Северном полушарии оно знаменует начало весны, тогда как в Южном в этот же момент стартует осень. Интересно, что в день равноденствия Солнце одновременно освещает оба полюса Земли – такое случается только дважды в год.

Равноденствие в древних культурах

В древних культурах этот день имел особое значение. Его, очевидно, связывали с пробуждением природы, завершением зимы и началом нового цикла жизни. Наблюдение за равноденствиями было одним из первых системных навыков человечества в астрономии. Многие древние сооружения в разных частях света строили с учетом именно этого момента.

Сегодня точное время равноденствия рассчитывают с помощью современных астрономических моделей и наблюдений, в частности данных, которые публикует NASA. Поэтому настоящая весна приходит не по дате в календаре, а тогда, когда меняется положение Земли относительно Солнца.