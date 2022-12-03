Корисні чат-боти у Viber, які допоможуть під час війни

Популярний месенджер Viber підготував актуальну підбірку корисних чат-ботів, які стануть в пригоді кожному українцю. Тут все, що може знадобитися: актуальна інформація та корисні поради.

Viber поділився з 24 каналом переліком корисних чат-ботів, який ми рекомендуємо зберегти та додати у месенджері.

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Бот створений найбільшим українськими сайтом-агрегатором вакансій. Зараз багато українців шукають роботу. Користування ботом значно скоротить час пошуку потрібних вакансій і допоможе відстежувати появу нових пропозицій у найбільших містах України.

Цей бот допоможе підготуватися до надзвичайних ситуацій та запропонує порядок дій у небезпечних умовах. Він містить інструкції щодо поводження в полоні та під час окупації, підготовки до ядерної або хімічної атаки. Також бот надасть рекомендації для підвищення рівня кібербезпеки, проведення евакуації та шляхів допомоги ЗСУ.

Якщо ви потребуєте будь-якої допомоги, цей чат-бот може стати в пригоді. Він дозволяє сформувати запит на транспорт, харчові продукти, медикаменти, житло, амуніцію та багато іншого. Крім того, через бота можна надавати допомогу в межах своєї локації та можливостей.

Бот для українців, які знаходяться за кордоном. Він проінформує щодо соціального забезпечення, медичної допомоги, візових умов та багатьох інших питань, які хвилюють переселенців. Окрім ЄС, куди виїхало найбільше біженців з України, матеріали охоплюють низку інших країн, наприклад, Грузію, Ізраїль, Канаду, Мексику, Туреччину тощо.

Цей віртуальний помічник створений фармацевтичними установами для пошуку ліків та їх аналогів, замовлення доставки, отримання консультацій лікарів, рецептів та інших послуг.

Сервіс моніторингу інформації в реєстрах – за судовими рішеннями, паспортними даними, штрафами, боргами, для перевірки авто, ФОП, юристів та ін. Допомагає в діловодстві та дозволяє уникнути шахрайства під час укладення угод.

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Бот дозволяє оплачувати рахунки за електрику, інформує про можливі відключення електроенергії, а також допомагає розібратися за допомогою чого її економити.