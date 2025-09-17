Учені з Массачусетського університету в Амгерсті припускають, що протягом наступного десятиліття може статися вибух малої чорної діри. Це явище стане підтвердженням гіпотез Стівена Гокінга і може відкрити нові фундаментальні частинки.

Нове дослідження стверджує, що ймовірність побачити вибух чорної діри у найближчі десять років сягає 90%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження фізиків з Університету Массачусетсу в Амгерсті.

Чи можливий вибух чорної діри у найближчі роки?

Подібні події вважалися майже недосяжними для спостереження – передбачалося, що вони відбуваються приблизно раз на 100 тисяч років. Однак оновлені моделі показали: вибух може траплятися раз на десятиліття, і сучасні телескопи вже здатні його зафіксувати.

Таке явище стане справжнім проривом в астрофізиці. По-перше, воно підтвердить існування первинних чорних дір – крихітних об’єктів, що утворилися після Великого вибуху. По-друге, дасть змогу вперше безпосередньо засвідчити випромінювання Гокінга, яке передбачає поступове випаровування чорних дір.

Вибух чорної діри має особливу наукову цінність, адже він вивільнить усі відомі фундаментальні частинки – електрони, нейтрони – і навіть ті, що поки залишаються гіпотетичними, наприклад темну матерію. Більше того, вчені очікують появи так званих "невідомих невідомих" – частинок, про які людство ще не здогадувалося.

Ідею таких вибухів ще у 1974 році висунув Стівен Гокінг. Він довів, що чорні діри не лише поглинають речовину, а й випромінюють частинки, поступово втрачаючи масу. У фінальній фазі цей процес перетворюється на потужний спалах, подібний до наднової. Для великих чорних дір цей кінець настане через мільярди років, але первинні чорні діри мають значно коротший "життєвий цикл".

Науковці пояснюють: що легша чорна діра, то гарячішою вона стає і тим швидше випромінює частинки. Коли маса зменшується, випаровування прискорюється, аж поки не відбудеться вибух. Дослідники розглянули модифіковану модель, яка передбачає існування "темного електрона" – важчої версії відомого електрона. Це могло б наділити чорні діри електричним зарядом і тимчасово зупиняти їхнє випаровування.

За підрахунками команди, якщо така модель вірна, то найближчим часом можна очікувати вибуху, який буде зафіксований гамма-обсерваторіями. Це дозволить не лише довести існування первинних чорних дір, а й отримати "каталог" усіх частинок, з яких складається Всесвіт.

Як зазначає астрофізик Хоакім Ігуас Хуан, подібне відкриття "повністю переверне фізику і допоможе переписати історію Всесвіту".

Як космос впливає на здоров'я людини?

Поки одні вчені чекають вибуху чорної діри, інша група вчених дослідила, які наслідки для організму може мати політ у космос.

Виявляється, тривале перебування в умовах мікрогравітації, радіації та ізоляції може значно впливати на кровотворні стовбурові та прогеніторні клітини людини (HSPCs). Результати, опубліковані 4 вересня в журналі Cell Stem Cell, показали: після 32–45 днів на орбіті клітини втрачали здатність регенерувати, швидше витрачали енергетичні ресурси, мали пошкодження ДНК та скорочені теломери. Також спостерігалося запалення у мітохондріях і активація "прихованих" ділянок геному, що зазвичай залишаються неактивними.