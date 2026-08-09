Що насправді відбувається з вашими даними, коли ви натискаєте кнопку "видалити"

Натискання кнопки "видалити" дає нам ілюзію контролю та очищення цифрового простору. Ми звикли відправляти непотрібні файли в кошик або закривати акаунти, вірячи, що вони зникають назавжди. Проте реальність значно складніша: ваші дані часто залишаються на місці, чекаючи свого часу.

Різниця між видаленням та повним знищенням

Головна помилка більшості користувачів полягає у переконанні, що зникнення об'єкта з екрана означає його остаточне стирання. Насправді, коли ви очищуєте кошик на комп'ютері, операційна система лише розриває зв'язок із файлом і позначає місце в пам'яті як вільне для нового запису. Самі дані залишаються на диску, поки зверху не запишуть іншу інформацію. Використовуючи спеціальні інструменти, професіонали можуть легко відновити такі "видалені" документи, пише 24 Канал.

Існують значно надійніші методи, як-от фізичне знищення носія, багаторазове перезаписування блоків пам'яті або шифрування даних із подальшим знищенням ключа. Проте такі способи дорогі й можуть вивести пристрій із ладу.

У хмарних сховищах ситуація ще заплутаніша, адже інформацію в цілях безпеки дублюють на багатьох серверах, що робить повне видалення майже неможливим завданням.

Пастка акаунтів-зомбі та соціальних мереж

Ще одна небезпечна ілюзія, в яку чомусь вірить величезна кількість людей, – це впевненість у тому, що звичайне видалення додатка зі смартфона автоматично видаляє й ваш обліковий запис. Через це в мережі залишаються мільйони "акаунтів-зомбі" – покинутих профілів у соцмережах і магазинах, сервісах знайомств чи стрімінгах. Ці дані стають легкою здобиччю для кіберзлочинців під час витоків інформації.

У соціальних мережах ваші пости можуть жити вічно навіть після видалення. Коментарі, репости, відповіді інших користувачів та інтернет-архіви зберігають контекст і зміст публікацій.

Крім того, сучасні моделі штучного інтелекту, які навчалися на ваших даних, "запам'ятовують" їх у своїх алгоритмах. Процес "розучування" для ШІ є надзвичайно складним технічним викликом, попри юридичне "право на забуття", закріплене в європейському регламенті GDPR.

Що відбувається з резервними копіями

Навіть якщо компанія виконує запит на видалення персональних даних, це не означає, що вони миттєво зникають з усіх її серверів. Більшість великих сервісів регулярно створюють резервні копії, які потрібні для відновлення роботи після збоїв чи кібератак. Такі архіви можуть зберігатися тижнями або навіть місяцями, і видалення інформації з них відбувається лише після завершення встановленого терміну зберігання. Саме тому багато компаній зазначають у своїх правилах конфіденційності, що повне видалення даних може зайняти певний час навіть після підтвердження запиту користувача.

Чому "право на забуття" не є абсолютним

Багато людей вважають, що закон дозволяє вимагати повного стирання будь-якої інформації про себе. Насправді це не зовсім так. Наприклад, компанії можуть бути зобов'язані зберігати окремі дані через вимоги податкового законодавства, бухгалтерського обліку, боротьби з шахрайством або для захисту своїх інтересів у разі судових спорів. У таких випадках інформація не використовується для реклами чи персоналізації сервісів, але певний час залишається в системах відповідно до законодавчих вимог.

SSD видаляють дані інакше

Цікаво, що сучасні SSD-накопичувачі працюють інакше, ніж класичні жорсткі диски. Вони використовують механізми рівномірного розподілу запису між комірками пам'яті, щоб продовжити термін служби накопичувача. Через це операційна система не завжди може точно визначити, де фізично знаходяться окремі фрагменти файлу.

Для очищення пам'яті SSD застосовують спеціальну команду TRIM, яка повідомляє накопичувачу, які блоки більше не потрібні. Це прискорює їхнє фактичне стирання, але водночас значно ускладнює як відновлення видалених даних, так і їх гарантоване знищення звичайними методами.

Криптографічне стирання

У великих дата-центрах дедалі частіше використовують так зване криптографічне стирання. Замість того, щоб фізично перезаписувати величезні масиви інформації, дані спочатку шифрують, а під час видалення знищують ключ, необхідний для розшифрування. Без цього ключа інформація перетворюється на набір випадкових символів, який практично неможливо відновити. Такий підхід дозволяє швидше та ефективніше "знищувати" інформацію у великих хмарних інфраструктурах.