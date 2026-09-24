Як урятувати акаунт у Viber, якщо ви втратили свій смартфон

Втрата смартфона завжди викликає сильний стрес, адже у месенджерах зберігаються сімейні фотографії, робочі документи, листування та фінансові підтвердження. Захистити особисті дані та відновити доступ до акаунта Viber можна завдяки простим крокам.

Як захистити акаунт і дані Viber заздалегідь

Щоб у разі втрати смартфона ваші переписки й особиста інформація не потрапили до сторонніх рук, варто завчасно увімкнути кілька функцій безпеки, пише 24 Канал.

Увімкніть двоетапну перевірку . Для додаткової безпеки облікового запису у месенджерах варто увімкнути двоетапну перевірку. У Viber для входу в акаунт з іншого пристрою або внесення змін в акаунт знадобиться підтвердження через PIN-код. Для увімкнення перейдіть у Параметри – Конфіденційність – Двоетапна перевірка.

. Для додаткової безпеки облікового запису у месенджерах варто увімкнути двоетапну перевірку. У Viber для входу в акаунт з іншого пристрою або внесення змін в акаунт знадобиться підтвердження через PIN-код. Для увімкнення перейдіть у Параметри – Конфіденційність – Двоетапна перевірка. Налаштуйте регулярне резервне копіювання . Viber не зберігає історію повідомлень на власних серверах задля безпеки – так до неї ніяк неможливо отримати несанкціонований доступ. Резервну копію можна створити самостійно – вона має зберігатися у хмарному сховищі. Щоб відновити резервну копію у разі втрати смартфона, перейдіть у Параметри – Обліковий запис – Резервна копія Viber – Відновити.

. Viber не зберігає історію повідомлень на власних серверах задля безпеки – так до неї ніяк неможливо отримати несанкціонований доступ. Резервну копію можна створити самостійно – вона має зберігатися у хмарному сховищі. Щоб відновити резервну копію у разі втрати смартфона, перейдіть у Параметри – Обліковий запис – Резервна копія Viber – Відновити. Встановіть паролі на чати з чутливими даними. Так, у разі потрапляння смартфона в руки зловмисників дані залишалися в безпеці – чат неможливо буде відкрити без пароля. Для цього оберіть потрібний чат у Viber – натисніть Сховати чат – Введіть PIN-код.

Що робити, якщо смартфон втрачено

Крок №1: Відновлення SIM-карти

Найперше, що потрібно зробити після втрати телефону, – заблокувати втрачену SIM-карту й отримати нову з тим самим номером. Детальний алгоритм дій для перевипуску картки чи онлайн-блокування можна дізнатися на офіційному сайті або в підтримці вашого оператора.

Крок №2: Вихід із акаунта електронної пошти

Для авторизації у Viber на новому девайсі потрібен SMS-код підтвердження. Цей код надсилається на номер, який до відновлення SIM-картки ще міг залишатися активним на втраченому пристрої. Тут вирішальну роль відіграє двофакторна автентифікація. Якщо вона була увімкнена, Viber запитає підтвердження через електронну пошту.

Щоб зловмисники не змогли прочитати лист на загубленому смартфоні, дистанційно вийдіть із поштового акаунта на втраченому пристрої.

Крок №3: Деактивація акаунта на старому пристрої та відновлення чатів

Автоматичний вихід зі старого девайсу: Viber підтримує авторизацію лише на одному мобільному пристрої одночасно. Як тільки ви успішно увійдете у свій акаунт на новому смартфоні, сесія на втраченому телефоні завершиться автоматично.

Відновлення резервної копії з хмарного сховища: під час активації на новому пристрої Viber запропонує відновити контент Viber. Цей процес потребує завантаження великої кількості даних, тому краще підключитися до Wi-Fi. Також це можна зробити пізніше вручну через Параметри – Обліковий запис – Резервна копія Viber – Відновити – Відновити зараз.

Втрата смартфона – це стрес, але прості налаштування безпеки захистять ваші дані заздалегідь, а ця інструкція допоможе швидко відновити доступ до спілкування.