Як захистити акаунт і дані Viber заздалегідь

Щоб у разі втрати смартфона ваші переписки й особиста інформація не потрапили до сторонніх рук, варто завчасно увімкнути кілька функцій безпеки, пише 24 Канал.

Увімкніть двоетапну перевірку . Для додаткової безпеки облікового запису у месенджерах варто увімкнути двоетапну перевірку. У Viber для входу в акаунт з іншого пристрою або внесення змін в акаунт знадобиться підтвердження через PIN-код. Для увімкнення перейдіть у Параметри – Конфіденційність – Двоетапна перевірка.

. Для додаткової безпеки облікового запису у месенджерах варто увімкнути двоетапну перевірку. У Viber для входу в акаунт з іншого пристрою або внесення змін в акаунт знадобиться підтвердження через PIN-код. Для увімкнення перейдіть у Параметри – Конфіденційність – Двоетапна перевірка. Налаштуйте регулярне резервне копіювання . Viber не зберігає історію повідомлень на власних серверах задля безпеки – так до неї ніяк неможливо отримати несанкціонований доступ. Резервну копію можна створити самостійно – вона має зберігатися у хмарному сховищі. Щоб відновити резервну копію у разі втрати смартфона, перейдіть у Параметри – Обліковий запис – Резервна копія Viber – Відновити.

. Viber не зберігає історію повідомлень на власних серверах задля безпеки – так до неї ніяк неможливо отримати несанкціонований доступ. Резервну копію можна створити самостійно – вона має зберігатися у хмарному сховищі. Щоб відновити резервну копію у разі втрати смартфона, перейдіть у Параметри – Обліковий запис – Резервна копія Viber – Відновити. Встановіть паролі на чати з чутливими даними. Так, у разі потрапляння смартфона в руки зловмисників дані залишалися в безпеці – чат неможливо буде відкрити без пароля. Для цього оберіть потрібний чат у Viber – натисніть Сховати чат – Введіть PIN-код.

Що робити, якщо смартфон втрачено

Крок №1: Відновлення SIM-карти

Найперше, що потрібно зробити після втрати телефону, – заблокувати втрачену SIM-карту й отримати нову з тим самим номером. Детальний алгоритм дій для перевипуску картки чи онлайн-блокування можна дізнатися на офіційному сайті або в підтримці вашого оператора.

Крок №2: Вихід із акаунта електронної пошти

Для авторизації у Viber на новому девайсі потрібен SMS-код підтвердження. Цей код надсилається на номер, який до відновлення SIM-картки ще міг залишатися активним на втраченому пристрої. Тут вирішальну роль відіграє двофакторна автентифікація. Якщо вона була увімкнена, Viber запитає підтвердження через електронну пошту.

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Щоб зловмисники не змогли прочитати лист на загубленому смартфоні, дистанційно вийдіть із поштового акаунта на втраченому пристрої.

Крок №3: Деактивація акаунта на старому пристрої та відновлення чатів

Автоматичний вихід зі старого девайсу: Viber підтримує авторизацію лише на одному мобільному пристрої одночасно. Як тільки ви успішно увійдете у свій акаунт на новому смартфоні, сесія на втраченому телефоні завершиться автоматично.

Відновлення резервної копії з хмарного сховища: під час активації на новому пристрої Viber запропонує відновити контент Viber. Цей процес потребує завантаження великої кількості даних, тому краще підключитися до Wi-Fi. Також це можна зробити пізніше вручну через Параметри – Обліковий запис – Резервна копія Viber – Відновити – Відновити зараз.

Втрата смартфона – це стрес, але прості налаштування безпеки захистять ваші дані заздалегідь, а ця інструкція допоможе швидко відновити доступ до спілкування.