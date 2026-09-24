Как заранее защитить аккаунт и данные в Viber

Чтобы в случае потери смартфона ваша переписка и личная информация не попали в чужие руки, стоит заранее включить несколько функций безопасности, пишет 24 Канал.

Включите двухэтапную аутентификацию . Для дополнительной безопасности учетной записи в мессенджерах стоит включить двухэтапную аутентификацию. В Viber для входа в аккаунт с другого устройства или внесения изменений в аккаунт потребуется подтверждение с помощью PIN-кода. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Двухэтапная аутентификация".

. Для дополнительной безопасности учетной записи в мессенджерах стоит включить двухэтапную аутентификацию. В Viber для входа в аккаунт с другого устройства или внесения изменений в аккаунт потребуется подтверждение с помощью PIN-кода. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Двухэтапная аутентификация". Настройте регулярное резервное копирование . Viber не хранит историю сообщений на своих серверах в целях безопасности – так к ней невозможно получить несанкционированный доступ. Резервную копию можно создать самостоятельно, и она должна храниться в облачном хранилище. Чтобы восстановить резервную копию в случае потери смартфона, перейдите в "Настройки" – "Учетная запись" – "Резервная копия Viber" – "Восстановить – Восстановить сейчас".

. Viber не хранит историю сообщений на своих серверах в целях безопасности – так к ней невозможно получить несанкционированный доступ. Резервную копию можно создать самостоятельно, и она должна храниться в облачном хранилище. Чтобы восстановить резервную копию в случае потери смартфона, перейдите в "Настройки" – "Учетная запись" – "Резервная копия Viber" – "Восстановить – Восстановить сейчас". Установите пароли на чаты с конфиденциальными данными. Так, в случае попадания смартфона в руки злоумышленников данные останутся в безопасности – чат невозможно будет открыть без пароля. Для этого выберите нужный чат в Viber – нажмите "Скрыть чат" – введите PIN-код.

Что делать, если смартфон потерян

Шаг №1: Восстановление SIM-карты

Первое, что нужно сделать после потери телефона, – заблокировать утерянную SIM-карту и получить новую с тем же номером. Подробный алгоритм действий для перевыпуска карты или онлайн-блокировки можно узнать на официальном сайте или в службе поддержки вашего оператора.

Шаг №2: Выход из учетной записи электронной почты

Для авторизации в Viber на новом устройстве требуется SMS-код подтверждения. Этот код отправляется на номер, который до восстановления SIM-карты еще мог оставаться активным на утерянном устройстве. Здесь решающую роль играет двухфакторная аутентификация. Если она была включена, Viber запросит подтверждение по электронной почте.

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Чтобы злоумышленники не смогли прочитать письмо на утерянном смартфоне, удаленно выйдите из почтового аккаунта на утерянном устройстве.

Шаг №3: Деактивация аккаунта на старом устройстве и восстановление чатов

Автоматический выход со старого устройства: Viber поддерживает авторизацию только на одном мобильном устройстве одновременно. Как только вы успешно войдете в свою учетную запись на новом смартфоне, сессия на утерянном телефоне завершится автоматически.

Восстановление резервной копии из облачного хранилища: при активации на новом устройстве Viber предложит восстановить контент Viber. Этот процесс требует загрузки большого объема данных, поэтому лучше подключиться к Wi-Fi. Также это можно сделать позже вручную через "Настройки" – "Учетная запись" – "Резервная копия Viber" – "Восстановить" – "Восстановить сейчас".

Потеря смартфона – это стресс, но простые настройки безопасности защитят ваши данные заранее, а эта инструкция поможет быстро восстановить доступ к общению.