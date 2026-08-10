У Кремнієвій долині полюють за старими комп'ютерами: кому й навіщо вони потрібні

Поки Кремнієва долина зосереджена на створенні майбутнього ШІ, ентузіасти активно рятують від забуття предків сучасних гаджетів. Старі машини від Atari, Commodore та IBM, які колись започаткували цифрову революцію, сьогодні стають бажаними артефактами. Колекціонери витрачають роки на їхнє відновлення, щоб знову почути знайомі звуки завантаження та зіграти в класичні ігри свого дитинства.

Кому й навіщо потрібні старі комп'ютери

Як повідомляє AP News, інженер-програміст Джош Дерш із Сіетла зібрав у своєму гаражі понад 200 вінтажних комп'ютерів та інших пристроїв. Частину з них він роками відновлює власноруч, повертаючи до роботи техніку, якій уже кілька десятиліть.

Мені завжди було цікаво бачити походження речей. Це веселий виклик – знаходити помилки та ремонтувати. Ви можете зрозуміти всю систему зверху донизу,

– зазначає Дерш.

На початку серпня у Музеї історії комп'ютерів у Маунтін-В'ю, в самому серці Кремнієвої долини, відбувся дводенний Vintage Computer Festival. Цьогоріч захід відвідали понад 3500 людей. Подію присвятили 50-річчю Apple, яку заснували у 1976 році в сусідньому Купертіно.

На фестивалі виступили співзасновники Apple Стів Возняк та Рональд Уейн, які згадували перші дні компанії як амбітного стартапу під керівництвом Стіва Джобса. Президент Vintage Computer Federation Ерік Клейн каже, що інтерес до старих технологій швидко зростає. За його словами, це помітно і в онлайн-ринках, де рідкісні культові моделі, зокрема Apple-1, можуть коштувати сотні тисяч доларів.

Чим особливий Xerox Alto в колекції Дерша?

Головною гордістю колекції Джоша Дерша є Xerox Alto, який він привіз на виставку з Сіетла. Машину розробили в дослідницькому центрі Xerox у Пало-Альто в 1970-х роках, і її часто називають "дідусем сучасного комп'ютера".

Xerox Alto став одним із перших пристроїв, що вийшли за межі простого тексту на екрані. Він використовував графічний інтерфейс користувача – систему, у якій людина взаємодіє з вікнами, іконками та курсором за допомогою миші. Саме ця технологія згодом стала галузевим стандартом і надихнула Стіва Джобса та Білла Гейтса впровадити подібні рішення у своїх перших продуктах.

Експонат Дерша включав повністю робочу станцію Xerox Alto з квадратним вертикальним монітором, масивною клавіатурою, мишею та дисками розміром із піцу, які за сучасними мірками зберігають мізерні обсяги даних.

Хобі перетворюється на глобальний рух

Ерік Клейн колись і сам був пристрасним колекціонером. У нього було до 150 комп'ютерних систем з аксесуарами та документами, які переповнювали шафи й гараж. Згодом він вирішив, що колекція стала тягарем для родини, і роздав та продав більшість машин, залишивши лише кілька улюблених.

Тепер Клейн спрямовує свою пристрасть на організацію фестивалів, майстерень із ремонту та зустрічей з обміну.

Тож насправді йдеться про євангелізацію цієї історії та євангелізацію цього хобі – обслуговування, колекціонування та насолоди цією вінтажною технологією,

– пояснює він.

Рух колекціонерів значно виріс від 1997 року, коли Селлам Ісмаїл організував перший такий фестиваль для 150 ентузіастів на схід від Сан-Франциско. Сьогодні Vintage Computer Federation проводить багатотисячні заходи у США та Канаді, а також допомагає запускати фестивалі в Аргентині, Німеччині та Швейцарії.