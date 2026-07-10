Ілюзія зеленої енергії: яка країна виявилась головним рушієм глобального потепління

Кліматичні звіти за останній рік демонструють тривожну тенденцію, яка суперечить загальним уявленням про глобальний перехід на відновлювані джерела. Поки світ звітує про нові сонячні ферми, реальні показники викидів у атмосферу в окремих регіонах демонструють несподіване і стрімке зростання.

Хто очолив антирейтинг забруднювачів?

Сполучені Штати Америки опинилися в центрі одного з найрізкіших розворотів у розбудові зеленої інфраструктури, що безпосередньо впливає на стан планети. Згідно з новим статистичним оглядом лондонської некомерційної організації Energy Institute, саме Північна Америка стала ключовим чинником збільшення глобальних викидів у 2025 році. Дані свідчать, що цей регіон забезпечив 47 відсотків загальносвітового зростання шкідливих викидів, а головну роль у цьому процесі відіграли саме США, пише видання Futurism.

Така ситуація виглядає парадоксальною на тлі значних успіхів у впровадженні відновлюваних джерел енергії. Протягом минулого року потужності сонячної енергетики в країні зросли більш ніж на 28 відсотків порівняно з попереднім періодом. Проте це не призвело до автоматичного скорочення використання брудного палива. Навпаки, фахівці зафіксували зростання викидів, пов'язаних із використанням вугілля, на 13%.

Багато хто припускає, що якщо сонячна та вітрова енергетика швидко розвиваються, то використання викопного палива має скорочуватися,

– прокоментував аналітик видання OilPrice.com Роберт Рап'є.

Штучний інтелект як прихований споживач

Однією з головних причин такого стрибка став вибуховий розвиток технологій штучного інтелекту. Бум ШІ вимагає колосальної кількості електроенергії для підтримки роботи величезних центрів обробки даних. На сьогодні саме США споживають 40 відсотків усієї електроенергії, що йде на обслуговування дата-центрів у світі. Це наочно демонструє, як технологічний прогрес у сфері комп'ютерних обчислень безпосередньо корелює зі збільшенням навантаження на довкілля.

Проблема енергоспоживання стала настільки гострою, що в окремих регіонах вона вже впливає на соціальну сферу. Наприклад, в одному з округів, де розташовано 37 центрів обробки даних, місцева влада була змушена звернутися до шкіл із проханням вимикати світло для економії електрики перед наближенням аномальної спеки. Це підкреслює критичний стан енергетичної системи, яка не встигає адаптуватися до запитів технологічних гігантів.

Парадокс зростаючої енергосистеми

Дані звіту руйнують міф про те, що чиста енергія автоматично витісняє традиційну. В енергетичній системі, що постійно розширюється, обидва процеси можуть відбуватися одночасно: відновлювані джерела демонструють рекордне зростання, але викопне паливо також продовжує активно використовуватися для покриття дефіциту потужностей. Екологічно чисті технології розвиваються недостатньо швидко, щоб не лише задовольняти новий попит, а й замінювати старі вугільні чи газові станції.

Сонячна енергія, безумовно, не зазнала невдачі. Але зростання чистої енергії має бути достатньо великим, щоб задовольнити новий попит і водночас витіснити існуюче споживання викопного палива. У 2025 році цього не сталося,

– заявив Роберт Рап'є.

Попри значні інвестиції в сонячні панелі та вітрові турбіни, залежність від вугілля в США залишається високою. Це відбувається на тлі тривожних кліматичних сигналів з усього світу: науковці фіксують рекордні температури океанів та аномальні теплові хвилі в Антарктиді. Ситуація в Північній Америці показує, що без радикальної зміни підходів до обмеження використання викопного палива навіть стрімкий розвиток зелених технологій може виявитися недостатнім для стримування глобального потепління.

Такий стан речей ставить під загрозу міжнародні екологічні цілі, адже поки одна з найбагатших країн світу нарощує викиди через технологічний бум, зусилля інших держав можуть бути нівельовані. Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи зможуть технологічні компанії та уряди знайти баланс між обчислювальними потужностями й екологічною відповідальністю.