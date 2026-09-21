Екологічний слід чипів Nvidia назвали співмірним із викидами російської вугільної компанії

Бум штучного інтелекту вимагає колосальної кількості енергії, що вже призвело до катастрофічного зростання викидів вуглецю. Нове дослідження екологів показує, що використання процесорів Nvidia завдає довкіллю такої ж шкоди, як і спалювання вугілля російської державної компанії.

Мільйони тонн вуглекислого газу через розквіт ШІ

Як повідомляє Euronews із посиланням на спільний звіт восьми екологічних організацій, серед яких Greenpeace International та Friends of the Earth, викиди в ланцюжку постачань Nvidia зросли на 725% з 2020 року. Це становить додаткові 9,4 мільйона тонн вуглекислого газу. Експерти підрахували, що робота чипів, які компанія продала з 2022 року, згенерувала у 2025 році від 4 до 21 мільйона тонн еквіваленту вуглекислого газу залежно від джерела електроенергії.

Компанія звітує про ці показники в категорії Scope 3, яка охоплює опосередковані викиди за межами власного виробництва. У період з 2020 по 2026 рік ці викиди зросли з 1,3 мільйона тонн до 10,7 мільйона тонн.

Найбільший бенефіціар штучного інтелекту також має один із найменш прозорих екологічних слідів у світі. Заяви Nvidia про екологічну вигоду ШІ – це тактика грінвошингу, яку індустрія використовує для прикриття стрімкого забруднення,

– каже Кетан Джоші, провідний автор звіту та аналітик з питань клімату й енергетики.

Зелений грінвошинг чи реальна вигода для планети

Nvidia розробляє основну частину процесорів у США, а виготовляють їх партнери у Східній Азії. Виробництво передових напівпровідників потребує колосальних обсягів енергії, після чого чипи продовжують споживати електрику в дата-центрах під час навчання та роботи ШІ-моделей.

Керівник відділу сталого розвитку Nvidia Джош Паркер зазначив, що штучний інтелект допоможе скоротити викиди в інших галузях завдяки підвищенню енергоефективності. У компанії послалися на дані Міжнародного енергетичного агентства та Всесвітнього економічного форуму.

Однак автори звіту вважають такі твердження спробою приховати масштабну проблему забруднення.

Європі продають фантазію про зелений ШІ, поки технологічні гіганти будують масивні дата-центри та інфраструктуру на викопному паливі. Назва технологічної революції екологічною не робить її такою – це грінвошинг для захисту прибутків Big Tech,

– говорить Джилл МакАрдл з організації Beyond Fossil Fuels.

Міф про гнучкість енергоспоживання

Nvidia також просуває ідею управління попитом, коли дата-центри тимчасово зменшують споживання електрики у пікові години. Втім, дослідження Прінстонського університету свідчить, що такі періоди гнучкості покривають менше ніж 1% року в умовах стрімкого зростання кількості нових дата-центрів.

У підсумку автори звіту закликали Nvidia розкрити повні дані про викиди від використання випущеної продукції та збільшити інвестиції у відновлювальні джерела енергії для компенсації шкоди довкіллю.