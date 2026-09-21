Мільйони тонн вуглекислого газу через розквіт ШІ

Як повідомляє Euronews із посиланням на спільний звіт восьми екологічних організацій, серед яких Greenpeace International та Friends of the Earth, викиди в ланцюжку постачань Nvidia зросли на 725% з 2020 року. Це становить додаткові 9,4 мільйона тонн вуглекислого газу. Експерти підрахували, що робота чипів, які компанія продала з 2022 року, згенерувала у 2025 році від 4 до 21 мільйона тонн еквіваленту вуглекислого газу залежно від джерела електроенергії.

Компанія звітує про ці показники в категорії Scope 3, яка охоплює опосередковані викиди за межами власного виробництва. У період з 2020 по 2026 рік ці викиди зросли з 1,3 мільйона тонн до 10,7 мільйона тонн.

Найбільший бенефіціар штучного інтелекту також має один із найменш прозорих екологічних слідів у світі. Заяви Nvidia про екологічну вигоду ШІ – це тактика грінвошингу, яку індустрія використовує для прикриття стрімкого забруднення,

– каже Кетан Джоші, провідний автор звіту та аналітик з питань клімату й енергетики.

Зелений грінвошинг чи реальна вигода для планети

Nvidia розробляє основну частину процесорів у США, а виготовляють їх партнери у Східній Азії. Виробництво передових напівпровідників потребує колосальних обсягів енергії, після чого чипи продовжують споживати електрику в дата-центрах під час навчання та роботи ШІ-моделей.

Керівник відділу сталого розвитку Nvidia Джош Паркер зазначив, що штучний інтелект допоможе скоротити викиди в інших галузях завдяки підвищенню енергоефективності. У компанії послалися на дані Міжнародного енергетичного агентства та Всесвітнього економічного форуму.

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Однак автори звіту вважають такі твердження спробою приховати масштабну проблему забруднення.

Європі продають фантазію про зелений ШІ, поки технологічні гіганти будують масивні дата-центри та інфраструктуру на викопному паливі. Назва технологічної революції екологічною не робить її такою – це грінвошинг для захисту прибутків Big Tech,

– говорить Джилл МакАрдл з організації Beyond Fossil Fuels.

Міф про гнучкість енергоспоживання

Nvidia також просуває ідею управління попитом, коли дата-центри тимчасово зменшують споживання електрики у пікові години. Втім, дослідження Прінстонського університету свідчить, що такі періоди гнучкості покривають менше ніж 1% року в умовах стрімкого зростання кількості нових дата-центрів.

У підсумку автори звіту закликали Nvidia розкрити повні дані про викиди від використання випущеної продукції та збільшити інвестиції у відновлювальні джерела енергії для компенсації шкоди довкіллю.