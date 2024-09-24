Салон вашого майбутнього автомобіля може бути зроблений з грибів і бамбуку

Автовиробники шукають екологічні альтернативи шкірі, оскільки цей матеріал стає все менш популярним серед молодого покоління, яке занепокоєне проблемами клімату й експлуатації тварин більше, ніж міленіали чи бумери.

Новий звіт дослідницької фірми IDTechEx висвітлює деякі варіанти, які можуть прийти на заміну звичайній шкірі. Наприклад, імітація шкіри, виготовлена з рослинних залишків або грибів. Хоча ми вже бачили кілька автомобілів із "грибними" салонами, цей матеріал поки що знаходиться на ранній стадії освоєння. Ось що нас чекає далі.

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Як це буде

Альтернативи матимуть менший вплив на навколишнє середовище, ніж натуральна шкіра зі шкур тварин, яка пов'язана з викидами парникових газів, вирубкою лісів та згубним використанням земель від вирощування великої рогатої худоби.

Шкіра на основі рослин, мікробів та міцелію (грибів) уже привертає значний інтерес виробників, але все ще стикається з деякими перешкодами на шляху свого розвитку. Хоча вона може бути виготовлена зі шкірки яблук, листя ананаса, кактусів, винограду та бамбука, зараз ця альтернатива, на жаль, вимагає певного вмісту пластику і може не відповідати тим же стандартам довговічності, що й традиційна шкіра. Тож ученим ще є над чим працювати, щоб усунути цей недолік.

Але ми вже маємо кілька прикладів цього підходу:

Фірма автомобільного дизайнера Яна Каллума втілила ідею салону з рослинних компонентів на практиці, створивши унікальний рестомод Porsche 911. У його інтер'єрі використані матеріали з кавової гущі, сочевиці та яєчної шкаралупи.



Porsche 911 від дизайнера Яна Каллума / Фото Porsche

В іншому випадку з ниткоподібного коріння грибів виготовили міцеліальну шкіру, яку сплели в килимок, який можна різати й надавати йому потрібної форми. Гриби можна вирощувати в тому ж середовищі, де виготовляється готовий продукт, що зменшує загальний вплив виробничого процесу на навколишнє середовище. Міцеліальна шкіра потребує менше води та енергії, ніж інші матеріали.

Подібні матеріали були використані в концептах Cadillac Sollei (дивіться головне зображення вище) та Mercedes-Benz Vision EQXX.



Концепт Mercedes-Benz Vision EQXX / Фото Mercedes-Benz

У звіті також обговорюються мікробні та лабораторно вирощені матеріали, виготовлені шляхом ферментації мікроорганізмів та біопсії клітин шкіри тварин. Однак вони все ще перебувають на ранніх стадіях розвитку і, як і шкіра на рослинній основі, все ще можуть потребувати певної кількості пластику, що збільшить вуглецевий слід цих матеріалів.

Усе, що зроблено з клітин шкіри тварин, також не буде вважатися веганським, що може стати проблемою для деяких покупців автомобілів.

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