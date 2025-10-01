Мільйони років тому на місці сучасного Червоного моря була лише гігантська безплідна соляна пустеля, ізольована від світового океану. Нове дослідження вчених проливає світло на грандіозну геологічну катастрофу, яка спочатку змінила регіон до невпізнаваності, а потім повернула до нього життя завдяки одній із найпотужніших повеней в історії Землі.

Історія Червоного моря – це хроніка екстремальних перетворень, що розтягнулися на десятки мільйонів років. Його формування почалося близько 30 мільйонів років тому, коли Аравійський півострів почав відділятися від Африки, утворюючи вузьку рифтову долину. Приблизно 23 мільйони років тому ця долина заповнилася водою із Середземного моря, що дало початок багатій морській екосистемі. Скам'янілі рифи, знайдені вздовж сучасного узбережжя, свідчать про те, наскільки різноманітним було життя в ті часи, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Як Червоне море спочатку перетворилось на пустелю?

Цей період процвітання тривав відносно недовго. У проміжку між 15 та 6 мільйонами років тому басейн Червоного моря ставав дедалі більш ізольованим. Через інтенсивне випаровування та слабку циркуляцію води її солоність різко зросла, що призвело до майже повного вимирання морських видів. Протягом мільйонів років на дні накопичувалися величезні шари солі (галіту) та гіпсу, перетворюючи колись жваве море на мертвий басейн.

Кульмінація цього процесу настала приблизно 6,2 мільйона років тому, коли зв'язок із Середземним морем остаточно розірвався. Червоне море повністю висохло, залишивши по собі лише величезну, гарячу соляну пустелю. Ця подія, відома як частина Мессінської кризи солоності, передувала знаменитому висиханню Середземного моря.

Як Червоне море відродилося?

Повернення до життя було раптовим і катастрофічним. Води Індійського океану, які стримував вулканічний хребет на півдні, прорвали цей бар'єр. Потужний потік води ринув у висохлий басейн, прорізавши на морському дні гігантський підводний каньйон завдовжки 320 кілометрів, який можна побачити й сьогодні.

Цей потоп був настільки масштабним, що менш ніж за 100 тисяч років – мить за геологічними мірками – він повністю заповнив басейн, затопив соляні рівнини й відновив колишні морські умови.

Це відкриття, зроблене за допомогою сейсмічного картування, аналізу мікроскам'янілостей та геохімічного датування, має величезне значення для науки. Науковці опублікували свою статтю в Communications Earth & Environment, демонструючи, що Історія Червоного моря слугує природною лабораторією для розуміння того, як народжуються та розширюються океани, як взаємодіють клімат і тектоніка, як екосистеми можуть відновлюватися навіть після найекстремальніших подій.