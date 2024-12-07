Чому це сталося

Проаналізувавши ізотопи хлору в солі, що відклалася на морському дні, й побудувавши чисельні моделі та симуляції, дослідники змогли простежити, коли, де і як було втрачено 70 відсотків води Середземного моря, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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Перший етап дослідження охоплював 35 000 років, під час якого потік води між Середземним морем і Атлантичним океаном через нинішню Гібралтарську протоку був обмеженим. Крім того, морська вода не оновлювалася прісною, що прискорило відкладення солей і випаровування.

Другий етап вивчав наступні 10 000 років, коли Середземне море було повністю ізольоване. Це значно прискорило процес.

Дослідники на чолі з ученим у галузі систем Землі Джованні Алоізі з Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) виявили, що в деяких районах рівень води повинен був упасти на 2,1 кілометра. За припущенням команди, під час другого етапу відступу води підводний хребет, що перетинає Сицилійську протоку, оголився б, фактично розділивши Середземне море навпіл і утворивши сухопутний міст між Африкою і Європою.

Це призвело б до швидшого випаровування у східному Середземномор'ї, де відбулося б найбільше падіння рівня моря. Про це свідчить значно більша кількість соляних відкладень, знайдених у цих місцях.



Так виглядали наслідки зникнення Середземного моря / Фото Джованні Алоізі

Вчені вже давно сперечаються про те, як виникла Мессінська криза солоності й чи сталася вона тоді, коли Середземне море було повністю відрізане від Атлантичного океану. Це нове дослідження припускає, що обидві наукові гіпотези мають рацію: це був двофазний процес.

Дослідники не заглиблюються в те, чому Середземномор'я стало ізольованим, але пізній міоцен був часом значної, драматичної тектонічної активності, тож цілком імовірно, що літосферна плита могла трохи піднятися, чи щось схоже перекрило потік води. Сама Криза спричинила б іще більше потрясінь через значні зміни тиску.

Величезний розмір Середземноморської депресії, створеної зниженням рівня води в протоці, що відповідає втраті 69 відсотків об'єму Середземного моря, спричинив би кліматичні наслідки планетарного масштабу, викликавши зміни в характері опадів",

– пишуть автори в своїй опублікованій статті.

Сьогодні Гібралтарська протока набагато ширша й глибша, ніж була під час першої фази Кризи, тож і пропускає в Середземне море достатньо води. Якби не було цього з'єднання з Атлантичним океаном, то рівень води в морі падав би приблизно на пів метра щороку.

Зрештою, Занклінська повінь знову наповнила Середземне море 5,33 мільйона років тому., поклавши кінець Мессінській кризі солоності й відновила сполучення Середземного моря з Атлантичним океаном.