Ваші приватні чати з Claude могли стати публічними через пошук Google, якщо ви зробили цю дію

Користувачі чат-бота Claude зіткнулися з неприємним сюрпризом: їхні бесіди з нейромережею почали з'являтися в результатах пошуку Google. Те, що вважалося приватним обміном посиланнями, раптово стало доступним для будь-кого.

Як виявили витік даних?

Проблема набула розголосу після публікації на платформі Reddit, де ентузіасти помітили дивну активність пошукових алгоритмів. Використовуючи специфічний оператор "site:claude.ai/share", люди змогли побачити список сторінок, що містили реальні діалоги зі штучним інтелектом. Ця ситуація нагадує минулорічний інцидент із Meta AI, коли користувачі так само ненавмисно робили свої чати публічними, пише Android Authority.

Масштаб знахідок вражає. Серед результатів пошуку знайшли не лише побутові розмови, а й дуже чутливу інформацію. Деякі користувачі повідомили, що натрапили на дані про криптовалютні гаманці та навіть номери соціального страхування громадян США. Видання ZDNet також підтвердило наявність розмов, оприлюднення яких може мати серйозні юридичні або фінансові наслідки для їхніх авторів.

Хто винен: розробники чи самі користувачі?

Компанія Anthropic, яка створила Claude, заперечує будь-які технічні збої зі свого боку. За словами розробників, система працює коректно, а посилання на чати стають доступними для пошукових систем лише тоді, коли самі люди публікують їх у відкритих джерелах.

Ми надаємо людям контроль над поширенням їхніх розмов із Claude і, відповідно до наших принципів конфіденційності, не передаємо каталоги чатів або карти сайтів пошуковим системам, таким як Google,

– прокоментував речник Anthropic.

Він додав, що коли хтось ділиться розмовою, він фактично робить цей контент публічно доступним. Як і будь-який інший відкритий вебконтент, його можуть заархівувати треті сторони.

Google також відкинув звинувачення в самовільному "шпигунстві", наголосивши, що їхні боти лише індексують те, що вже є в мережі.

Ні Google, ні будь-яка інша пошукова система не контролює, які сторінки стають публічними в мережі, і багато пошуковиків проіндексували ці сторінки,

– заявив представник Google.

Як уберегти своє листування?

Попри те, що більшість посилань уже зникла з видачі після розголосу, ризик залишається. Важливо розуміти: коли ви створюєте посилання на чат, Claude робить "знімок" цієї бесіди. Кожен, хто має адресу, зможе прочитати цей конкретний діалог, хоча й не отримає доступу до вашого акаунту загалом.

Наразі розмови в Claude залишаються приватними за замовчуванням, якщо ви не створювали для них спеціальне посилання. Якщо ви раніше ділилися своїми бесідами, експерти радять перевірити їхній статус. Для цього потрібно перейти в "Налаштування", далі в розділ "Конфіденційність" і обрати пункт "Поширені чати" (Shared Chats). Там можна побачити всі активні посилання та вимкнути їх за потреби.