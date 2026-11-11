Хакерська атака призвела до витоку даних з Notion

Сервіс Notion підтвердив витік листувань користувачів із вбудованим штучним інтелектом через злам стороннього провайдера Fireworks AI. Інцидент зачепив менше одного відсотка робочих просторів і, як повідомляється, не стосується збережених нотаток.

Як сталася атака та що саме потрапило до зловмисників

Згідно з офіційним повідомленням Notion, зловмисники скомпрометували інфраструктуру стороннього провайдера Fireworks AI, який забезпечував роботу штучного інтелекту платформи. Власні системи Notion не зазнали проникнення, проте кібератака на зовнішнього вендора призвела до розкриття листувань користувачів з усіма їхніми запитами та відповідями.

Представники Fireworks сповістили партнерів про несанкціонований доступ увечері 2 листопада 2026 року. Спершу розробники вважали, що інцидент зачепив лише синтетичні тестові дані.

Уже вранці 3 листопада Notion оперативно розірвала з'єднання з сервісом, видалила всі збережені у середовищі Fireworks файли та повністю зупинила взаємодію між системами.

Проте 6 листопада постачальник попередив про загрозу витоку реальних клієнтських записів.

8 листопада остаточно підтвердили перелік скомпрометованих даних.

Які дані містили розкриті чати

Аналіз показав, що у витоку опинилися транскрипти чатів Notion AI, пов'язані з аналітичною функцією Insights. Компанія почала сповіщати постраждалих клієнтів 9 листопада. Більшість оприлюднених записів не мають прямої прив'язки до облікових записів: вони не містять імен авторів, ідентифікаторів робочих просторів чи відповідей системних інструментів.

Водночас тексти запитів містять усе, що користувачі вводили власноруч. Якщо в підказки копіювали конфіденційні паролі або робочі API-ключі, вони залишилися у відкритому вигляді.

Notion використовувала потужності Fireworks для двох задач: класифікації запитів у розділі Insights, який демонструє компаніям статистику використання штучного інтелекту, а також для генерації відповідей відкритих моделей.

Наразі роботу функції Insights призупинили, а використання моделей через сервери Fireworks повністю припинили.

Чим загрожує витік та що робити користувачам

У Fireworks описали подію як несанкціоноване використання внутрішніх облікових даних із доступом до змінних середовища для обмеженої кількості клієнтських акаунтів. Фахівці застерігають, що скомпрометовані ключі доступу до сервісів штучного інтелекту часто використовують хакери в атаках на кшталт LLMjacking для перепродажу ресурсів або автоматизованого викрадення чужих сесій.

Команда Notion закликає постраждалих користувачів перевірити свої дані за інструкціями в надісланих листах і негайно замінити всі облікові дані, які потрапляли в чати зі штучним інтелектом під час інциденту. Просте видалення записів із бази не анулює дію токенів, тому оновлювати ключі необхідно безпосередньо в сервісах, які їх видали.