Хакери зламали додаток, у якому жінки скаржились на чоловіків: злито дані 13 000 учасниць

Застосунок Tea, створений для безпеки жінок на побаченнях, стрімко здобув популярність і очолив чарти App Store. Він дозволяв анонімно ділитися відгуками про чоловіків після зустрічей чи інших контактів з ними. Однак нещодавні події поставили під сумнів надійність сервісу і його здатність захищати дані своїх користувачок.

Що сталося з Tea?

Попри заявлену місію створити безпечний простір, застосунок Tea зазнав масштабного витоку даних, унаслідок якого хакери отримали доступ до близько 72 тисяч знімків, зокрема тих, які користувачки робили для авторизації. Представники компанії підтвердили, що серед викраденої інформації були 13 тисяч селфі та фотографій документів, які жінки надавали для верифікації акаунтів, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення. Ще 59 тисяч зображень були взяті з публікацій, коментарів та навіть особистих повідомлень усередині застосунку.

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Атака стала можливою через вразливість у застарілій системі зберігання даних. Повідомляється, що незахищену базу даних виявили користувачі форуму 4chan, які й почали поширювати викрадену інформацію в мережі. Згідно зі звітом незалежного дослідника, сервер не був захищений навіть паролем, а також не мав жодного шифрування. Компанія Tea запевнила, що злам торкнувся лише користувачок, які зареєструвалися до лютого 2024 року, і що електронні адреси та номери телефонів залишилися в безпеці.

Керівництво Tea повідомило, що вже залучило сторонніх експертів з кібербезпеки для посилення захисту своїх систем. Однак витік особистих фотографій та документів уже створив для постраждалих жінок ризики переслідування, шантажу та подальших хакерських атак.

Цей інцидент стався на піку популярності Tea, коли застосунок завантажили мільйони разів, що вивело його на перше місце в американському App Store. Ідея платформи, де жінки могли б анонімно перевіряти чоловіків і попереджати одна одну про небезпеку та підозрілих осіб, як-от схильність до насильства чи обману, знайшла широкий відгук. Водночас застосунок критикували за потенційну можливість безпідставних звинувачень та поширення наклепів.