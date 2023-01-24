Apple випустила нову версію iOS 16: що цікавого в операційній системі для iPhone
24 січня 2023, 15:30Читать новость на русском
Це вже третє оновлення для iOS 16 і перше серйозне доповнення у 2023 році. Збірка приносить на пристрої цілий ряд виправлень і декілька свіжих функцій.
24 канал зібрав найцікавіші нововведення нової версії iOS. Встановити її зможуть власники iPhone 8, iPhone X, iPhone SE (2020) і новіших версій смартфонів Apple.
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Що нового в iOS 16.3
- Підтримка ключів безпеки Apple ID. Поряд з отриманням 2FA-кодів і кодів з СМС ви тепер можете захистити свій Apple ID підключенням зовнішнього фізичного ключа безпеки, сертифікованого FIDO.
- Захист даних iCloud. Функція, представлена в iOS 16.2 для США, тепер стає доступною в усьому світі. Завдяки їй ще більше ваших особистих даних, що зберігаються в iCloud, будуть захищені наскрізним шифруванням. Тепер воно поширюється на 23 категорії інформації.
- Підтримка HomePod 2. Нещодавно Apple представила HomePod другого покоління – ця колонка повноцінно сумісна лише з iOS 16.3, iPadOS 16.3 і macOS 13.2.
- Нові шпалери. Apple додала тематичні шпалери "Єдність". Також доступний аналогічний циферблат для Apple Watch.
- Зміни в роботі SOS. В iOS 16.3 змінився принцип роботи виклику служби порятунку. Тепер, якщо ви затиснули кнопку Power і дочекалися завершення зворотного відліку, дзвінок не почнеться, поки ви тримаєте кнопку. Також з'явилася можливість відключити звук зворотного відліку.
- Налаштування шрифту в "Книгах". У додатку "Книги" тепер можна швидко повернутися до початкового шрифту без необхідності скидати всю тему оформлення.
- Команди. Тепер при створенні швидкої команди ви побачите новий тип списку "Змінні". Він розгортається і дає можливість швидко вибрати потрібний пункт.
Що виправили
- Усунуто проблему у Freeform, коли деякі штрихи та лінії могли не відображатися на загальній дошці.
- Виправлено помилку, за якої користувач іноді бачив чорний фон замість шпалер на екрані блокування.
- Виправлено баг із мерехтливими зеленими та жовтими смугами на iPhone 14 Pro.
- Виправлено баг, за якого на екрані iPhone 14 Pro Max з'являлися горизонтальні лінії під час виходу з режиму сну.
- Виправлено баг із віджетом "Дім" на екрані блокування – тепер він відображає точні дані статусу програми.
- Виправлено проблему, за якої Siri не розуміла музичні запити.
- Виправлено проблему, за якої Siri в CarPlay неправильно розуміла голосові команди.