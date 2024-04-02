Звіт ВООЗ показує шокуючі масштаби кібербулінгу дітей, посиленого пандемією Covid-19

Кібербулінг – одна з найбільших проблем інтернету. Будь-то може створити анонімний акаунт у соцмережах і займатися цькуванням однолітків, переслідуванням знаменитостей, писати погрози та незаконно публікувати приватні матеріали. Всесвітня організація охорони здоров'я випустила звіт, у якому показала результати дослідження кібербулінгу дітей.

Результати дослідження

Статистика, яку зібрало Європейське бюро ВООЗ, охоплює 44 країни світу. Вона ґрунтується на даних 279 000 дітей та підлітків з 44 країн Європи, Центральної Азії та Канади. Згідно з результатами, близько 16% дітей у віці від 11 до 15 років зазнали кібербулінгу у 2022 році, порівняно з 13% чотири роки тому. "Цей звіт є тривожним сигналом для всіх нас, щоб боротися з булінгом і насильством, коли б і де б вони не відбувалися", – сказав у своїй заяві регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

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15% хлопчиків і 16% дівчаток повідомили, що піддавалися кібербулінгу хоча б один раз за останні місяці.

11% хлопчиків і дівчаток повідомили, що зазнавали цькування в школі принаймні два-три рази на місяць протягом останніх кількох місяців, порівняно з 10 відсотками чотири роки тому.

Кожен восьмий підліток зізнався, що піддається кібербулінгу, що на три відсоткових пункти більше, ніж у 2018 році.

В агентстві ООН зазначили, що пандемія змінила ставлення підлітків один до одного.

Віртуальні форми насильства з боку однолітків стали особливо актуальними з початком пандемії Covid-19, коли світи молодих людей перемістилися в інтернет під час карантину,

– йдеться у звіті.

Найвищого рівня кібербулінгу зазнали хлопчики в Болгарії, Литві, Молдові та Польщі, а найнижчого — діти в Іспанії, повідомляє ВООЗ, не наводячи детальних даних. "Оскільки молоді люди проводять в інтернеті до шести годин щодня, навіть невеликі зміни в показниках знущань і насильства можуть мати серйозні наслідки для здоров'я і благополуччя тисяч осіб", – кажуть дослідники.

Інші види булінгу залишаються в основному стабільними, лише з невеликим зростанням. Кількість підлітків, які брали участь у фізичних бійках, залишалася сталою протягом чотирьох років і становила 14 відсотків серед хлопців і шість відсотків серед дівчат.

У більшості країн пік кібербулінгу припадає на вік 11 років для хлопчиків і 13 років для дівчаток.

Соціально-економічний статус батьків не мав суттєвого впливу на поведінку дітей. Винятком стала Канада, де молодь з менш благополучних сімей частіше стикалася з булінгом. Там 27% дівчат, які належать до 20% найменш забезпечених сімей, заявили, що зазнавали знущань у школі, порівняно з 21% дівчат з 20% найбільш забезпечених сімей.

Відзначаючи, що ця проблема є широко розповсюдженою, автори звіту закликають докладати більше зусиль для підвищення обізнаності про неї. Наприклад, більше інвестувати в моніторинг різних форм насильства. Існує також нагальна потреба в навчанні молоді, сімей і шкіл щодо форм кібербулінгу та його наслідків, а також у регулюванні платформ соціальних мереж, щоб обмежити вплив кібербулінгу, впевнені дослідники.