Штучний інтелект відкриває нові перспективи для молодих працівників, дозволяючи їм братися за складніші завдання й розвиватися швидше. Водночас технологія загрожує зникненням частини початкових вакансій, що ставить під питання традиційну модель входу у професії.

Для представників покоління Z, віком від 13 до 28 років, використання AI стало частиною щоденної роботи. Дослідження показують, що використання AI пришвидшує кар’єрний розвиток молодих фахівців, однак зменшує кількість стартових вакансій у сферах, найбільш схильних до автоматизації. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на аналіз Стенфордського університету.

З 2022 року рівень зайнятості серед молодих працівників у таких професіях, як програмування чи клієнтська підтримка, впав на 13%.

Водночас у компаніях, які впроваджують AI, молоді кадри отримують доступ до завдань, що раніше були доступні лише старшим колегам, наприклад проведення презентацій чи управління проєктами. Це може прискорювати розвиток, але й створює ризики.

Експерти застерігають: надмірна залежність від технологій може призвести до втрати важливих навичок. Як приклад, фахівці згадують рекомендації для пілотів частіше літати вручну, щоб уникнути професійної деградації через автоматизацію. Дослідження MIT також показують, що надмірне використання AI знижує активність мозку, адже процес навчання потребує зусиль.

Попри ризики, штучний інтелект уже став інструментом, який дозволяє поколінню Z швидше долати кар’єрні сходи. Проте роботодавцям доведеться переосмислити критерії оцінки молодих працівників і знайти баланс між автоматизацією та розвитком навичок.

Які посади можуть зникнути через АІ?

Новий звіт Pew Research Center показує, що технологія АІ призведе до втрати деяких робочих місць.

Найбільше фахівців (73%) погодилися, що кількість касирів зменшиться. Також значна частина експертів прогнозує скорочення робочих місць для водіїв вантажівок (62%), журналістів (60%), фабричних робітників (60%) та програмістів (50%).

Дослідження також виявило, що жінки-фахівці, які працюють із ШІ, більш скептично налаштовані щодо його переваг, ніж чоловіки. Наприклад, лише 36% жінок-експертів вважають, що ШІ позитивно вплине на США, тоді як серед чоловіків цей показник становить 63%.

Ця різниця, за словами дослідників, може бути пов'язана з тим, що професії, де традиційно працюють жінки (наприклад, адміністративна робота), найбільш схильні до автоматизації.