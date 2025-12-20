Шокуюче дослідження каже, що водень не такий безпечний для клімату, як ми завжди вважали

Нове наукове дослідження поставило під сумнів статус водню як екологічно чистої альтернативи викопному паливу. З'ясувалося, що цей газ опосередковано впливає на глобальне потепління, сприяючи накопиченню метану в атмосфері. Згідно з аналізом, водень уже призвів до додаткового підвищення температури на планеті.

Як саме водень впливає на клімат?

Дослідження виявило несподіваний зв'язок між воднем та кліматичними змінами. Міжнародна група вчених із Global Carbon Project встановила, що протягом 1990 – 2020 років викиди водню зросли настільки, що спричинили додаткове потепління на 0,02 градуси Цельсія. Хоча ця цифра може здаватися незначною, вона становить певну частку від загального підвищення температури, яке наразі майже досягло 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Суть відкриття полягає в тому, що водень, не будучи парниковим газом і не забруднюючи повітря, непрямим чином сприяє потеплінню, коли поглинає природні речовини, які зазвичай знищують метан, зазначили автори дослідження у журналі Nature.

Проблемний метан

Метан є одним із найпотужніших парникових газів, хоча його життєвий цикл коротший за вуглекислий газ. Більше водню означає менше "очисників" в атмосфері, через що метан залишається довше і продовжує нагрівати клімат.

Людство досі не може домовитися про припинення викидів вуглекислого газу, а щодо метану мова взагалі майже не йде.

Зростання емісії метану пов'язане з викопним паливом, тваринництвом та розростанням сміттєзвалищ.

Крім того, танення вічної мерзлоти внаслідок спричиненого людиною потепління, також випускає в повітря величезні обсяги метану, який тисячоліттями був замкнений у промерзлому ґрунті й північних озерах.

Ситуація погіршується тим, що коли метан розкладається в повітрі, він сам виробляє водень. Таким чином кількість його зростає навіть без учасні людини, що запускає фактично замкнене коло – метан розкладається на водень, водень блокує розкладання метану, метан накопичується в повітрі.

Не лише метан

Крім того, взаємодія водню з природними речовинами впливає на формування хмар та призводить до утворення інших парникових газів, таких як озон і стратосферна водяна пара, яка також призводить до найсильніших парникових ефектів. Серед джерел водню в атмосфері з 1990 року дослідники виділили витоки під час промислового виробництва.

Як ми виробляємо водень?

Сучасне виробництво водню відбувається кількома способами:

Його можна отримати шляхом електролізу – пропускання електричного струму через воду для розділення її на водень та кисень.

Проте більшість водню сьогодні виробляється з природного газу або вугілля в енергоємних процесах, які створюють великі обсяги вуглекислого газу.

Промисловість прагне налагодити масштабне виробництво "зеленого" водню з використанням лише відновлюваної енергії. Однак цей процес залишається дорогим, а сектор стикається зі значними перешкодами на шляху до реалізації цієї мети.

Роб Джексон, провідний науковець Стенфордського університету та один із авторів дослідження, підкреслив необхідність глибшого розуміння глобального циклу водню та його впливу на клімат. За його словами, це критично важливо для створення безпечної та сталої водневої економіки, про яку ми мріємо.