Новітні браузери, оснащені штучним інтелектом, обіцяють революцію у користуванні інтернетом, виконуючи складні завдання за користувача. Однак нещодавнє дослідження виявило їхню неочікувану та тривожну вразливість – ці "розумні" помічники можуть стати жертвами шахраїв, наражаючи на небезпеку ваші персональні дані та фінанси. Ось як це працює.

У чому прихована небезпека ШІ-браузерів?

Штучний інтелект, який самостійно виконує багатоетапні й складні завдання в інтернеті (наприклад, планує поїздку чи купує товари), називають "агентським ШІ". Технологічні гіганти активно впроваджують таких помічників у свої продукти, зокрема в браузери. Ідея полягає в тому, щоб ШІ став вашим персональним асистентом, який бере на себе рутинні онлайн-операції. Проте з погляду безпеки тут криється величезна проблема: ШІ не має людського здорового глузду й справжнього розуміння того, що він робить і говорить, що робить його вкрай вразливим до обману, пише 24 Канал з посиланням на звіт Guardio.

Фахівці з кібербезпеки стартапу Guardio перевірили це у своєму звіті "Scamlexity". Вони провели низку експериментів з одним із перших загальнодоступних агентних ШІ-браузерів – Perplexity Comet, який наразі перебуває на етапі тестування й доступний дуже обмеженому колу користувачів. Результати виявились невтішними.

В одному з тестів дослідники створили за допомогою іншого ШІ фальшивий сайт, що імітував відому мережу супермаркетів Walmart. Вони дали браузеру Comet завдання купити на цьому сайті годинник Apple Watch. ШІ-агент проігнорував очевидні ознаки підробки , як-от дивний логотип та підозрілу URL-адресу, і без вагань здійснив покупку, передавши шахраям фінансові дані користувача.

, як-от дивний логотип та підозрілу URL-адресу, і без вагань здійснив покупку, передавши шахраям фінансові дані користувача. Інший експеримент стосувався фішингу. На електронну пошту було надіслано лист, замаскований під повідомлення від банку Wells Fargo, що містив справжнє фішингове посилання. ШІ-браузер без жодних попереджень перейшов за ним і спокійно ввів логін та пароль від банківського акаунту на шахрайському сайті.

на шахрайському сайті. Третій тест продемонстрував, що Comet також вразливий до так званої "ін'єкції промпту". На фішинговій сторінці було приховане текстове поле з командою для ШІ завантажити певний файл, що він і зробив.

Ці тести показують, що агентські ШІ-браузери не просто вразливі до нових видів шахрайства, а й легко потрапляють у найстаріші та найпростіші пастки, з якими люди вже давно навчилися працювати. Штучний інтелект створений, щоб виконувати команди. Якщо користувач з першого погляду не помітить ознак обману, ШІ не стане на заваді й не захистить його, а навпаки – слухняно виконає небезпечну дію.

Оскільки провідні компанії роблять великі ставки на цю технологію, розробникам необхідно терміново вбудовувати надійніші механізми виявлення шахрайства, інакше ШІ-браузери ризикують перетворитися з помічників на потужний інструмент для атак.