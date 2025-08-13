Що відомо про можливу угоду?

Компанія Perplexity, що стоїть за передовою пошуковою системою на базі штучного інтелекту, вже зробила офіційну пропозицію Google щодо купівлі браузера Chrome за 34,5 мільярда доларів. Цей крок є вельми амбітним, враховуючи, що ринкова вартість самого стартапу оцінюється лише у 18 мільярдів доларів, а це майже вдвічі менше за суму пропозиції. Представники Perplexity запевнили, що заручилися повною фінансовою підтримкою від кількох великих венчурних фондів для реалізації цієї угоди, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Пропозиція надійшла на тлі серйозного антимонопольного тиску на Google. Раніше суд у США визнав, що компанія незаконно підтримувала свою монополію на ринку онлайн-пошуку, зокрема за допомогою свого браузера, інтегрованого з пошуковою системою. У зв'язку з цим Міністерство юстиції США запропонувало примусити Google продати браузер Chrome. Ми вже чули про кілька кандидатів, зокрема компанію OpenAI, яка зараз уже готує свій власний ШІ-браузер, не чекаючи можливого продажу Chrome. Perplexity теж не сиділа, склавши руки, й раніше озвучувала свої наміри про покупку, але тоді це була лише розмита пропозиція без конкретики. Тепер же все інакше.

Очікується, що суддя незабаром оголосить остаточне рішення щодо санкцій, і пропозиція від Perplexity може продемонструвати наявність реального покупця, оскільки компанія вже озвучила конкретну суму.

Умови, висунуті Perplexity, виглядають доволі вигідними для Google:

Стартап зобов'язується зберегти рушій Chromium відкритим для всіх розробників.

Також компанія планує інвестувати в його розвиток 3 мільярди доларів.

Крім того, компанія пообіцяла не змінювати стандартні налаштування користувачів, зокрема залишити пошукову систему Google як основну за замовчуванням, хоча цілком могла б замінити її на власний сервіс ШІ-пошуку.

Perplexity вже має Comet

Варто зазначити, що у Perplexity вже є власний браузер, побудований на основі Chromium. Він називається Comet, прямо зараз тестується обмеженим колом користувачів і поширюється лише через запрошення. Comet – це агентний браузер, який використовує пошукову систему Perplexity як стандартну, надаючи відповіді, згенеровані ШІ, замість традиційних результатів пошуку. Він має вбудованого помічника Comet Assistant, який може узагальнювати електронні листи, події календаря, керувати вкладками й виконувати дії, як-от бронювання або покупки від імені користувача. Помічник доступний через бічну панель і може аналізувати вміст відкритої сторінки, відповідаючи на запитання про нього.

Оскільки браузер побудований на основі Chromium, це забезпечує сумісність із розширеннями Chrome та легкий імпорт закладок. Він використовує гібридну архітектуру ШІ, поєднуючи локальну обробку з хмарними можливостями. Comet пропонує локальне зберігання даних і кілька режимів відстеження, включаючи строгий режим для чутливих завдань.

Таким чином, якщо Perplexity зможе купити Google Chrome, компанія володітиме відразу двома браузерами, а також отримає величезну базу користувачів, яким зможе продати свої ШІ-послуги, і доступ до ядра браузера, що дасть набагато більше можливостей для налаштування, зміни, інтеграцій тощо.

Що думає Google?

Сама компанія Google, очевидно, не виявляє бажання продавати Chrome, називаючи вимоги Міністерства юстиції США "безпрецедентними" й плануючи оскаржувати рішення суду. Водночас ринкова вартість Chrome є предметом дискусій: експертні оцінки коливаються від 20 до 50 мільярдів доларів. Наприклад, генеральний директор конкуруючого пошуковика DuckDuckGo заявляв, що вартість браузера може перевищувати 50 мільярдів.

Для Google продаж Chrome буде величезним ударом по бізнесу, зокрема доступу до даних користувачів. Якщо суд змусить Google продати її браузер, це матиме значні та далекосяжні наслідки для компанії, які торкнуться її фінансів, ринкового домінування, екосистеми продуктів та стратегії розвитку штучного інтелекту. Головна цінність Chrome полягає не в ринковій ціні, а в його ролі як центрального елемента екосистеми Google.

Chrome є ключовим каналом для залучення користувачів до пошукової системи Google, а також до інших сервісів, як-от YouTube та Google Maps. Втрата контролю над браузером, який займає понад 60% світового ринку, означатиме втрату прямого доступу до мільярдів користувачів та величезного потоку даних, що живлять рекламний бізнес компанії.

Зараз Google платить значні суми виробникам пристроїв, таким як Apple і Samsung, щоб її пошукова система була встановлена за замовчуванням у браузерах та на смартфонах. Продаж Chrome позбавить Google можливості автоматично робити свій пошук стандартним для мільйонів користувачів. Це відкриє двері для конкурентів, таких як Microsoft Bing та DuckDuckGo, які зможуть ефективніше боротися за частку ринку. Користувачі, ймовірно, отримають більше вибору, що може призвести до більш справедливої конкуренції та інновацій у секторі. Однак чи хочуть цього самі користувачі? Це питання відкрите.

Нарешті, продаж Chrome може негативно вплинути на амбіції Google у сфері штучного інтелекту. Браузер є важливою платформою для тестування, розгортання та збору даних для AI-інструментів, таких як Gemini. Втрата цього каналу може сповільнити інновації та послабити позиції Google у розробці ШІ, натомість створюючи можливості для конкурентів.

Google виступає категорично проти пропозиції Міністерства юстиції, стверджуючи, що продаж Chrome зашкодить як споживачам, так і бізнесу. Юристи Google називають вимоги "списком бажань конкурентів, які прагнуть нажитися на успіху Google".