Що відомо про новинку від OpenAI

Новий браузер від OpenAI базується на технології штучного інтелекту, що дозволяє переосмислити процес веб-серфінгу. Замість традиційного переходу між сайтами, користувачі зможуть взаємодіяти з контентом через чат-інтерфейс, подібний до ChatGPT. Це означає, що деякі запити можна буде обробляти безпосередньо в браузері, не відкриваючи зовнішні веб-сторінки. Наприклад, замість пошуку інформації через кілька вкладок, браузер може надати відповідь у форматі діалогу, спираючись на актуальні дані з інтернету, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, браузер, імовірно, матиме вбудованого ШІ-агента під назвою Operator, який здатен виконувати рутинні завдання, такі як заповнення форм, покупки товарів, багатоетапний пошук, бронювання послуг та інше. Це зробить браузер не просто інструментом для перегляду сайтів, а справжнім помічником, який може діяти від імені користувача.

Хоча про конкретні функції поки що відомо небагато, можна очікувати, що розробники забезпечать максимальну інтеграцію в робочі процеси й будуть розширювати її з часом.

Браузер OpenAI, за даними джерел, побудований на основі Chromium – відкритої платформи від Google, яка також використовується в Chrome, Microsoft Edge та Opera. Це забезпечує знайомий інтерфейс, але з унікальними функціями, які можливі лише завдяки вбудованому штучному інтелекту.

Для чого OpenAI власний браузер

Цей крок є частиною ширшої стратегії OpenAI щодо інтеграції своїх AI-сервісів у повсякденне життя людей. Компанія прагне не просто створювати інструменти, а формувати екосистему, де штучний інтелект стає невіддільною частиною як особистих, так і професійних задач.

Експерти припускають, що однією з причин створення власного браузера є бажання OpenAI отримати прямий доступ до даних користувачів, що є важливим елементом успіху Google. Такі дані дозволяють створювати персоналізований досвід і можуть стати основою для майбутніх рекламних стратегій.

На тлі цього запуску варто згадати, що OpenAI має значну базу користувачів – близько 400 мільйонів активних щотижневих користувачів ChatGPT. Якщо хоча б частина з них перейде на новий браузер, це може створити тиск на Google Chrome, який є основою рекламного бізнесу Alphabet, приносячи майже 75% доходів компанії завдяки таргетованій рекламі.

Конкуренти не сплять

Конкуренція буде непростою, адже Chrome залишається стандартом для більшості користувачів через свою інтеграцію з іншими сервісами Google та зручність використання. Але Chrome – це найменша з проблем, які постають перед OpenAI, адже на горизонті майорять кілька інших ШІ- браузерів, зокрема Comet від Perplexity і Dia від розробників браузера Arc.

Comet

Comet офіційно запущений 9 липня 2025 року. Наразі доступний для підписників плану Perplexity Max, який коштує 200 доларів, а також для обмеженої групи осіб за запрошеннями через список очікування. Однак браузер, як очікується, не буде платним завжди. Наразі лише триває його тестування, тому компанія надає доступ першочергово для вузького кола.

Основні функції Comet:

Використовує пошукову систему Perplexity як стандартну, надаючи відповіді, згенеровані ШІ, замість традиційних результатів пошуку.

Має вбудованого помічника Comet Assistant, який може узагальнювати електронні листи, події календаря, керувати вкладками та навіть виконувати дії, як-от бронювання або покупки від імені користувача.

Помічник доступний через бічну панель і може аналізувати вміст відкритої сторінки, відповідаючи на запитання про нього.

Браузер також побудований на основі Chromium, що забезпечує сумісність із розширеннями Chrome та легкий імпорт закладок. Він використовує гібридну архітектуру ШІ, поєднуючи локальну обробку з хмарними можливостями. Comet пропонує локальне зберігання даних і кілька режимів відстеження, включаючи строгий режим для чутливих завдань.

Наразі невідомо, чи будуть всі функції безплатними після повноцінного запуску. Цілком можливо, що базові будуть відкриті для всіх, але особливі – лише за підпискою.

Dia

Dia працює за аналогічним принципом. The Browser Company покинула розробку свого Arc, щоб дати нам ще один браузер, але тепер з глибокою інтеграцією штучного інтелекту.

Перші користувачі отримали доступ 11 червня 2025 року. Поки що доступний лише на macOS з чипами M1 і вище та за запрошеннями. Остаточна дата релізу поки не оголошена, але планується ширший доступ після бета-тестування.

Основні функції:

Має вбудований чат-бот у рядку URL, який може шукати інформацію, узагальнювати документи, відповідати на запитання про відкриті вкладки та навіть створювати чернетки на основі їхнього вмісту.

Функція Skills дозволяє створювати фрагменти коду для швидкого доступу до налаштувань, а опція History (за бажанням) використовує історію переглядів за останні 7 днів для персоналізації відповідей.

Чат-бот адаптується до стилю користувача, змінюючи тон і параметри кодування.

Також базується на Chromium, що забезпечує знайомий інтерфейс і сумісність із веб-стандартами. Dia робить акцент на захисті даних, дозволяючи користувачам контролювати використання історії переглядів.