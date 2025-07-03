Останні повідомлення ЗМІ малюють ледь не катастрофу в OpenAI. Хвиля звільнень і переходів до Meta спричинила значне занепокоєння, змусивши компанію Сема Альтмана піти на радикальні кроки, включаючи оголошення тижневої обов'язкової відпустки для всіх співробітників, аби спробувати стабілізувати ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Кадрова війна за таланти

Компанія Meta, очолювана Марком Цукербергом, не змогла стати найкращою в галузі ШІ. Вона також, імовірно, програє перегони за AGI – загальний штучний інтелект, який теоретично матиме інтелект, подібний до людського й буде здатний виконувати будь-яке інтелектуальне завдання, яке може виконати людина на тому ж самому рівні або навіть кращому. З огляду на те, що компанія зробила неправильну ставку на метаверс і втратила на цьому купу часу й грошей, тепер їй потрібно наздоганяти.

Масштабна кампанія з пошуку найкращих фахівців у галузі штучного інтелекту є частиною цих зусиль. За останні тижні Meta залучила кількох ключових дослідників з OpenAI:

Серед них — Трапіт Бансал, який був впливовим гравцем у розробці навчання з підкріпленням в OpenAI та вважається одним із засновників її першої моделі ШІ-мислення o1. Його перехід може значно посилити Meta у розробці власної передової моделі ШІ-мислення, яка могла б конкурувати з такими лідерами галузі, як o3 від OpenAI або R1 від DeepSeek. Наразі Meta взагалі не пропонує публічно власних моделей ШІ-мислення.

Окрім Бансала, до Meta приєдналися Лукас Бейєр, Олександр Колєсніков та Сяохуа Чжай, які раніше працювали в офісі OpenAI у Цюріху. Джерела також повідомляють про перехід Шенцзя Чжао, Цзягуй Ю, Шучао Бі та Хонгю Рен.

Цей список постійно росте. Останні повідомлення також згадують про Гуівен Чан, Ї Ліня, Джоеля Побара, Джека Рая, Джохана Щалквіка, Пей Сана і Ната Фрідмана.

Усе це, як пишуть ЗМІ, надзвичайні професіонали в галузі. Задля їхнього залучення Марк Цукерберг, за повідомленнями, пропонує зарплати, що сягають 100 мільйонів доларів. Хоча ніхто не зазначає, за який період будуть виплачені такі гроші, у США заробітки зазвичай рахуються і вказуються у річному вимірі. Це означає, що кожен такий спеціаліст потенційно зароблятиме 8,3 мільйона доларів на місяць. Підтверджень цьому немає, але це не просто багато, а надзвичайно багато грошей на які просто неможливо не спокуситися. Однак, Meta – одна з найбагатших корпорацій планети. Заробляючи десятки мільярдів щорічно, такі гроші для неї не будуть проблемою.

Як зазначають журналісти WSJ, Цукерберг особисто зв'язується з сотнями провідних дослідників у галузі штучного інтелекту прямо в додатку WhatsApp, а для деяких навіть проводить вечері у своїх будинках у Пало-Альто та Лейк-Тахо. Чат, у якому координуються цілі, начебто називається "Recruiting Party" (Рекрутингова вечірка).

Не лише переманювання

Найбільшим досягненням Цукерберга наразі є Александр Ван, засновник і директор Scale AI. Meta вже деякий час пропонувала йому перейти до себе на роботу, але він постійно відмовлявся. Тому Цукерберг не придумав нічого іншого, крім як купити всю його компанію за 14 мільярдів. Це зробило 28-річного фахівця одним із найдорожчих найманих працівників у сфері технологій.

Щоб зрозуміти, за що були сплачені такі гроші, варто зазначити, що Ван – легенда світу ШІ. Він вважається чи не найкращим у цій сфері, буквально генієм, який напише майбутнє всієї галузі. Тож тепер він працює на Meta, де очолює новий підрозділ Superintelligence Labs як головний директор зі штучного інтелекту. Цей підрозділ займатиметься розробкою передових моделей ШІ наступного покоління.

Відповідь OpenAI

Ситуація з масовим переходом кадрів до Meta викликала гостру реакцію в OpenAI. Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман публічно заявляв, що "ніхто з наших найкращих людей не погодився на це", але останні події вказують на протилежне.

Головний науковий співробітник OpenAI Марк Чен висловив глибоке розчарування внутрішній команді, описавши почуття "ніби хтось увірвався до нашого будинку і щось украв". У відповідь на агресивну кадрову політику Meta, керівництво OpenAI, включно з Ченом та Альтманом, заявило, що працює "цілодобово", щоб утримати своїх співробітників. Вони обіцяють "перекалібрувати компенсації" та шукати "креативні способи визнання та винагороди найкращих талантів".

Як надзвичайний захід, OpenAI оголосила про тижневу обов'язкову відпустку для своїх співробітників, починаючи з 1 липня, аби спробувати зберегти персонал на тлі "полювання Meta". Проте існує побоювання, що Meta навпаки може скористатися цією перервою для посилення тиску на дослідників, намагаючись змусити їх приймати швидкі рішення ізольовано. Керівники OpenAI закликають своїх співробітників чинити опір пропозиціям Meta, особливо "смішним пропозиціям з обмеженим терміном дії".

Чи вдасться OpenAI утримати персонал – покаже час. Але важко повірити, що багато людей відмовляться від таких шалених і легких грошей, обравши можливість просто усвідомлювати себе причетним до компанії, що розробила передовий ШІ. Та й навіть не факт, що ChatGPT в таких умовах залишиться передовим, адже це вже вдруге він втрачає своїх розробників. OpenAI не володіє такими статками, щоб переплюнути Meta, тому їй залишається сподіватися лише на те, що працівники будуть альтруїстами, які обирають статус, а не гроші.