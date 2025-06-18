Нові дані свідчать, що компанія Сема Альтмана підозрює Microsoft у недобросовісній конкуренції, а також розглядає подачу антимонопольної скарги до американських регуляторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

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Напруга між компаніями зростає

Судячи з останніх повідомлень, OpenAI звинувачує свого найбільшого інвестора у використанні домінуючої позиції у сфері хмарних послуг і контрактного впливу для стримування конкуренції. Відомо, що переговори щодо перегляду контракту між двома сторонами тривають уже кілька місяців, але до конкретного рішення вони не дійшли. Це стосується зокрема й реструктуризації OpenAI, яку компанія спочатку планувала провести, але згодом передумала. Такі дії, як виявилось, також потребують згоди Microsoft. Тож зараз OpenAI намагається послабити контроль Microsoft над своєю інтелектуальною власністю та обчислювальними ресурсами.

Ще одним джерелом напруги стало придбання OpenAI стартапу Windsurf, який спеціалізується на технологіях генеративного кодування. OpenAI прагне не допустити, щоб Microsoft отримала права на інтелектуальну власність цього стартапу, адже це може посилити можливості GitHub Copilot – інструменту, який Microsoft просуває на базі технологій OpenAI.

Від ексклюзивності до конкуренції

Угода, яка колись виглядала як стратегічний союз, тепер виглядає як поле для боротьби за вплив. OpenAI намагається послабити контроль Microsoft над своїми розробками й поступово знижує залежність від Azure – хмарного сервісу Microsoft. У січні Microsoft втратила статус ексклюзивного хмарного партнера OpenAI, а вже в червні стало відомо, що OpenAI планує скористатися сервісами Google Cloud, щоб задовольнити потреби у потужностях для ШІ.

Це лише одна з ознак трансформації партнерства, яке почалося ще у 2019 році з інвестиції Microsoft у розмірі 1 мільярда доларів, а згодом зросло до понад 13 мільярдів. Microsoft отримала ексклюзивні права на використання моделей OpenAI у своїй інфраструктурі до 2030 року, включаючи інтеграцію в продукти на кшталт Copilot. Проте OpenAI тепер хоче змінити ці домовленості: компанія пропонує Microsoft 33% акцій у реструктурованому бізнесі в обмін на відмову від прав на прибуток.

Наразі Microsoft і OpenAI офіційно заявляють про продовження співпраці. Водночас ідуть внутрішні перемовини, підкріплені взаємною недовірою. Цікаво, що Ілон Маск також розкритикував спроби OpenAI перетворитися на повністю комерційну компанію, звинувативши її в зраді початкової місії. Meta навіть звернулась до влади Каліфорнії з проханням заблокувати цей перехід.

Майбутнє Copilot під питанням

Наразі Microsoft активно просуває свого ШІ-асистента Copilot, зокрема в Windows 11 і Bing. Він базується на моделях OpenAI, включаючи GPT-4o. Проте можливе розірвання співпраці між компаніями ставить під сумнів його майбутнє.

Якщо сторони не досягнуть згоди, це може вплинути на функціональність Copilot, включаючи голосові функції, комп’ютерний зір та інструменти редагування зображень.

Але у компанії, звісно ж, є варіанти. Вона може укласти угоди з іншими розробниками ШІ, а також додати в свої сервіси ті чи інші мовні моделі на основі відкритого коду. Врешті вже давно відомо, що компанія сама навчає свої власні моделі. Крім того, у березні стало відомо про Microsoft тепер має партнерство з xAI Ілона Маска. Наразі воно стосується розвитку центрів обробки даних та іншої інфраструктури. Але ніщо не заважає домовитись і про інтеграцію Grok в Copilot.