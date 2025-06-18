Новые данные свидетельствуют, что компания Сэма Альтмана подозревает Microsoft в недобросовестной конкуренции, а также рассматривает подачу антимонопольной жалобы к американским регуляторам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

Смотрите также Сэм Альтман рассказал, чего стоит компании и планете каждый ваш запрос к ChatGPT

Напряжение между компаниями растет

Судя по последним сообщениям, OpenAI обвиняет своего крупнейшего инвестора в использовании доминирующей позиции в сфере облачных услуг и контрактного влияния для сдерживания конкуренции. Известно, что переговоры по пересмотру контракта между двумя сторонами продолжаются уже несколько месяцев, но к конкретному решению они не пришли. Это касается, в том числе, и реструктуризации OpenAI, которую компания сначала планировала провести, но впоследствии передумала. Такие действия, как оказалось, также требуют согласия Microsoft. Поэтому сейчас OpenAI пытается ослабить контроль Microsoft над своей интеллектуальной собственностью и вычислительными ресурсами.

Еще одним источником напряжения стало приобретение OpenAI стартапа Windsurf, который специализируется на технологиях генеративного кодирования. OpenAI стремится не допустить, чтобы Microsoft получила права на интеллектуальную собственность этого стартапа, ведь это может усилить возможности GitHub Copilot – инструмента, который Microsoft продвигает на базе технологий OpenAI.

От эксклюзивности к конкуренции

Соглашение, которое когда-то выглядело как стратегический союз, теперь выглядит как поле для борьбы за влияние. OpenAI пытается ослабить контроль Microsoft над своими разработками и постепенно снижает зависимость от Azure – облачного сервиса Microsoft. В январе Microsoft потеряла статус эксклюзивного облачного партнера OpenAI, а уже в июне стало известно, что OpenAI планирует воспользоваться сервисами Google Cloud, чтобы удовлетворить потребности в мощностях для ИИ.

Это лишь один из признаков трансформации партнерства, которое началось еще в 2019 году с инвестиции Microsoft в размере 1 миллиарда долларов, а впоследствии выросло до более 13 миллиардов. Microsoft получила эксклюзивные права на использование моделей OpenAI в своей инфраструктуре до 2030 года, включая интеграцию в продукты вроде Copilot. Однако OpenAI теперь хочет изменить эти договоренности: компания предлагает Microsoft 33% акций в реструктурированном бизнесе в обмен на отказ от прав на прибыль.

Сейчас Microsoft и OpenAI официально заявляют о продолжении сотрудничества. В то же время идут внутренние переговоры, подкрепленные взаимным недоверием. Интересно, что Илон Маск также раскритиковал попытки OpenAI превратиться в полностью коммерческую компанию, обвинив ее в предательстве первоначальной миссии. Meta даже обратилась к властям Калифорнии с просьбой заблокировать этот переход.

Будущее Copilot под вопросом

Сейчас Microsoft активно продвигает своего ИИ-ассистента Copilot, в частности в Windows 11 и Bing. Он базируется на моделях OpenAI, включая GPT-4o. Однако возможное расторжение сотрудничества между компаниями ставит под сомнение его будущее.

Если стороны не достигнут согласия, это может повлиять на функциональность Copilot, включая голосовые функции, компьютерное зрение и инструменты редактирования изображений.

Но у компании, конечно же, есть варианты. Она может заключить соглашения с другими разработчиками ИИ, а также добавить в свои сервисы те или иные языковые модели на основе открытого кода. Наконец уже давно известно, что компания сама обучает свои собственные модели. Кроме того, в марте стало известно о Microsoft теперь имеет партнерство с xAI Илона Маска. Сейчас оно касается развития центров обработки данных и другой инфраструктуры. Но ничто не мешает договориться и об интеграции Grok в Copilot.