OpenAI офіційно скорегувала свої плани стати повністю комерційною

OpenAI заявила, що її діяльність залишатиметься під наглядом некомерційної організації, яка контролює її з моменту заснування. Хоча раніше OpenAI планувала перетворення на повністю комерційну структуру, тепер вона вирішила зберегти підпорядкованість некомерційному підрозділу, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву компанії та лист генерального директора Сема Альтмана.

Дивіться також OpenAI пояснила, чому ChatGPT раптом став занадто добрим і улесливим

Згідно з новим планом, прибутковий підрозділ компанії – OpenAI LP – стане Суспільно корисною корпорацією (Public Benefit Corporation, або PBC), що дозволяє враховувати як інтереси інвесторів, так і місію компанії. Водночас некомерційна організація залишиться основним акціонером і контролюючою стороною в цій структурі. Рішення прийнято після консультацій із громадськими лідерами та генеральними прокурорами Каліфорнії й Делаверу.

OpenAI, створена у 2015 році як неприбуткова ініціатива, у 2019 році запровадила гібридну структуру з обмеженим прибутком, аби мати можливість залучати інвестиції. Цей крок був виправданий потребою у колосальних обчислювальних ресурсах, але з часом викликав критику й юридичний спротив.

Зокрема, один із співзасновників OpenAI, Ілон Маск, подав до суду, звинувачуючи компанію в зраді її початкової місії – робити ШІ корисним для всього людства. Його позов підтримали колишні співробітники OpenAI, організація Encode, а також низка правозахисників, нобелівських лауреатів і профспілок. Вони звернулися до чиновників із проханням заблокувати перетворення на комерційну компанію, вказуючи на ризики. Багато хто вважає, що перехід на повністю комерційну структуру й відхід від обіцянки працювати на користь людства призведе до того, що компанія, котра й без того нехтує питаннями безпеки на користь прибутків, взагалі вийде з-під контролю (зараз її контролює неприбуткова гілка на чолі з Радою директорів) і просто почне безконтрольно робити все, що тільки захоче. У результаті одна з її моделей ШІ може просто знищити людство, бо ніхто не потурбується про її безпечність.

Попри тиск і можливу втрату частини капіталу, OpenAI пішла на зміну планів. За словами Альтмана, компанії можуть знадобитися "трильйони доларів", аби зробити її сервіси доступними для всього людства. Однак мета залишається незмінною – створити загальний штучний інтелект (AGI), який служитиме суспільству.

OpenAI вважає, що демократичний підхід до розвитку ШІ має переважити авторитарний. У компанії хочуть надати інструменти на базі AGI всім охочим – для освіти, медицини, підвищення продуктивності та інших важливих сфер. Саме тому, за словами Альтмана, компанія "не була й не буде звичайною", а її структура тепер лише краще відповідатиме цій амбітній місії.

Новий статус PBC наближає OpenAI до моделей, які вже використовують інші лабораторії AGI, такі як Anthropic та xAI Ілона Маска. Водночас некомерційний контроль залишатиметься незмінним – для забезпечення прозорості, відповідності місії та суспільної відповідальності.

Якщо підсумувати все це, то ось головна суть того, якою надалі буде компанія: