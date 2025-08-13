Что известно о возможной сделке?

Компания Perplexity, стоящая за передовой поисковой системой на базе искусственного интеллекта, уже сделала официальное предложение Google о покупке браузера Chrome за 34,5 миллиарда долларов. Этот шаг является весьма амбициозным, учитывая, что рыночная стоимость самого стартапа оценивается лишь в 18 миллиардов долларов, а это почти вдвое меньше суммы предложения. Представители Perplexity заверили, что заручились полной финансовой поддержкой от нескольких крупных венчурных фондов для реализации этой сделки, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Срочное обновление для Google Chrome: установите, чтобы исправить критическую уязвимость браузера

Предложение поступило на фоне серьезного антимонопольного давления на Google. Ранее суд в США признал, что компания незаконно поддерживала свою монополию на рынке онлайн-поиска, в частности с помощью своего браузера, интегрированного с поисковой системой. В связи с этим Министерство юстиции США предложило принудить Google продать браузер Chrome. Мы уже слышали о нескольких кандидатах, в частности компании OpenAI, которая сейчас уже готовит свой собственный ИИ-браузер, не дожидаясь возможной продажи Chrome. Perplexity тоже не сидела, сложа руки, и ранее озвучивала свои намерения о покупке, но тогда это было лишь размытое предложение без конкретики. Теперь же все иначе.

Ожидается, что судья вскоре объявит окончательное решение по санкциям, и предложение от Perplexity может продемонстрировать наличие реального покупателя, поскольку компания уже озвучила конкретную сумму.

Условия, выдвинутые Perplexity, выглядят довольно выгодными для Google:

Стартап обязуется сохранить движок Chromium открытым для всех разработчиков.

Также компания планирует инвестировать в его развитие 3 миллиарда долларов.

Кроме того, компания пообещала не менять стандартные настройки пользователей, в частности оставить поисковую систему Google как основную по умолчанию, хотя вполне могла бы заменить ее на собственный сервис ИИ-поиска.

Perplexity уже имеет Comet

Стоит отметить, что у Perplexity уже есть собственный браузер, построенный на основе Chromium. Он называется Comet, прямо сейчас тестируется ограниченным кругом пользователей и распространяется только по приглашению. Comet – это агентный браузер, который использует поисковую систему Perplexity как стандартную, предоставляя ответы, сгенерированные ИИ, вместо традиционных результатов поиска. Он имеет встроенного помощника Comet Assistant, который может обобщать электронные письма, события календаря, управлять вкладками и выполнять действия, такие как бронирование или покупки от имени пользователя. Помощник доступен через боковую панель и может анализировать содержимое открытой страницы, отвечая на вопросы о нем.

Поскольку браузер построен на основе Chromium, это обеспечивает совместимость с расширениями Chrome и легкий импорт закладок. Он использует гибридную архитектуру ИИ, сочетая локальную обработку с облачными возможностями. Comet предлагает локальное хранение данных и несколько режимов отслеживания, включая строгий режим для чувствительных задач.

Таким образом, если Perplexity сможет купить Google Chrome, компания будет владеть сразу двумя браузерами, а также получит огромную базу пользователей, которым сможет продать свои ИИ-услуги, и доступ к ядру браузера, что даст гораздо больше возможностей для настройки, изменения, интеграций и т.д.

Что думает Google?

Сама компания Google, очевидно, не изъявляет желания продавать Chrome, называя требования Министерства юстиции США "беспрецедентными" и планируя обжаловать решение суда. В то же время рыночная стоимость Chrome является предметом дискуссий: экспертные оценки колеблются от 20 до 50 миллиардов долларов. Например, генеральный директор конкурирующего поисковика DuckDuckGo заявлял, что стоимость браузера может превышать 50 миллиардов.

Для Google продажа Chrome будет огромным ударом по бизнесу, в частности доступу к данным пользователей. Если суд заставит Google продать ее браузер, это будет иметь значительные и далеко идущие последствия для компании, которые коснутся ее финансов, рыночного доминирования, экосистемы продуктов и стратегии развития искусственного интеллекта. Главная ценность Chrome заключается не в рыночной цене, а в его роли как центрального элемента экосистемы Google.

Chrome является ключевым каналом для привлечения пользователей к поисковой системе Google, а также к другим сервисам, например YouTube и Google Maps. Потеря контроля над браузером, который занимает более 60% мирового рынка, будет означать потерю прямого доступа к миллиардам пользователей и огромного потока данных, питающих рекламный бизнес компании.

Сейчас Google платит значительные суммы производителям устройств, таким как Apple и Samsung, чтобы ее поисковая система была установлена по умолчанию в браузерах и на смартфонах. Продажа Chrome лишит Google возможности автоматически делать свой поиск стандартным для миллионов пользователей. Это откроет двери для конкурентов, таких как Microsoft Bing и DuckDuckGo, которые смогут эффективнее бороться за долю рынка. Пользователи, вероятно, получат больше выбора, что может привести к более справедливой конкуренции и инноваций в секторе. Однако хотят ли этого сами пользователи? Этот вопрос открытый.

Наконец, продажа Chrome может негативно повлиять на амбиции Google в сфере искусственного интеллекта. Браузер является важной платформой для тестирования, развертывания и сбора данных для AI-инструментов, таких как Gemini. Потеря этого канала может замедлить инновации и ослабить позиции Google в разработке ИИ, зато создавая возможности для конкурентов.

Google выступает категорически против предложения Министерства юстиции, утверждая, что продажа Chrome повредит как потребителям, так и бизнесу. Юристы Google называют требования "списком желаний конкурентов, которые стремятся нажиться на успехе Google".