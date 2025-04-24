Об этом заявил директор по бизнесу Perplexity Дмитрий Шевеленко во время показаний по делу против Google, которое рассматривает Окружной суд США в Вашингтоне под председательством судьи Амита Мехты, информирует 24 Канал со ссылкой на The Verge. Ранее желание купить Chrome выразила также компания OpenAI.

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Шевеленко рассказал, что не хотел выступать по делу из-за опасений последствий со стороны корпорации. Однако после получения повестки явился в суд и предложил соглашение – выкуп Chrome компанией Perplexity. В случае принятия позиции Министерства юстиции США, Google может быть обязана отделить Chrome в отдельную компанию. Под потенциальное отделение может также попасть Chromium – открытая версия браузера.

Google в своих судебных документах утверждает, что такой шаг является опасным, ведь передача контроля может остановить развитие браузера, снизить его качество или привести к попыткам его монетизации. Это, по мнению компании, будет иметь последствия для всего рынка веббраузеров, в том числе и проектов, базирующихся на Chromium.

Несмотря на это, Шевеленко во время допроса заявил, что Perplexity способна поддерживать развитие Chrome без ухудшения качества или изменения модели монетизации. На вопрос адвокатов Google, есть ли кто-то, кроме Google, способен масштабировать продукт до нынешнего уровня. Perplexity также выразила готовность поддерживать браузер как открытый и стабильный продукт.

Это не первый случай, когда Perplexity заявляет о намерении приобрести технологический продукт. Компания ранее также проявляла интерес в покупке TikTok – платформы, которой грозит запрет в США из-за связей с китайской компанией ByteDance. Несмотря на то, что Perplexity существует менее трех лет, она активно участвует в переговорах на фоне давления американских регуляторов на крупные технологические компании.

Во время показаний Шевеленко также описал трудности, с которыми сталкивается Perplexity из-за доминирования Google на мобильных платформах. По его словам, чтобы установить Perplexity как голосового ассистента по умолчанию на Android, нужно пройти несколько сложных шагов. Он признался, что самостоятельно не смог этого сделать, будучи давним пользователем iPhone, и обратился за помощью к коллеге.

Даже после установки, пользователь должен запускать ассистента вручную, тогда как Google Assistant активируется голосовой командой.

Важно! Следует заметить, что Шавеленко не совсем искренний, ведь на практике при установке другого приложения-ассистента, Android-смартфон предложит выбрать ассистента по умолчанию. А найти опцию в настройках очень легко введя в строку поиска слово "ассистент".

Шевеленко также рассказал о переговорах с несколькими производителями смартфонов в США по предварительной установке Perplexity как поисковика или ассистента по умолчанию. Однако ни одно соглашение так и не было заключено. Один из производителей, по его словам, отказался от сотрудничества, опасаясь потери доли дохода, который приносит партнерство с Google.

Контракты, по словам Шевеленко, ставят компании в положение, когда любые действия без согласования с Google могут привести к уменьшению выплат.

Ранее судья Мехта установил, что Google использовала соглашения об эксклюзивности с производителями телефонов и браузеров, чтобы ограничить распространение конкурентов. Такие контракты запрещают установку альтернативных сервисов, что делает невозможным присутствие Perplexity на рынке.

Шевеленко привел пример одного из производителей, который, по данным в СМИ, был Motorola. Компания согласилась установить Perplexity, но не сделать его ассистентом по умолчанию. Стороны пытались найти технические и юридические пути обхода ограничений, но не смогли выйти за пределы условий, продиктованных Google.