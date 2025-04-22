Так началось трехнедельное слушание, которое потенциально может радикально изменить роль Google в технологическом мире и повлиять на расстановку сил в Кремниевой долине, рассказывает 24 Канал.
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Судья окружного суда округа Колумбия Амит П. Мехта еще в августе прошлого года признал, что Google нарушила антимонопольное законодательство, чтобы удержать доминирование на рынке онлайн-поиска. Теперь он заслушивает аргументы от Министерства юстиции и представителей Google относительно того, какие меры должны быть приняты для исправления ситуации. Ожидается, что суд вынесет решение до конца лета, определив так называемые "средства правовой защиты".
- Во вступительном слове представитель Министерства юстиции призвал судью обязать Google продать браузер Chrome, который, по словам чиновников, является одним из главных инструментов, направляющих пользователей к поисковой системе компании.
- Также правительственные адвокаты отметили, что для реального восстановления конкуренции в отрасли Google должен осуществить ряд шагов, которые обеспечат конкурентам равные условия.
Ваша честь, мы здесь не ради пирровой победы. Пришло время для суда дать сигнал Google и всем другим монополистам, которые внимательно следят, что нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой серьезные последствия,
– приводит заявление адвоката Министерства юстиции Дэвид Далквист издание NYT.
Результат этого дела может существенно изменить ландшафт технологической индустрии. Тем временем Google сталкивается с новыми вызовами, в частности – возможным крахом рекламного бизнеса, после того, как на прошлой неделе другой федеральный судья вынес еще одно критическое решение в котором компанию официально признали монополистом на рынке интернет-рекламы.