Так розпочалося тритижневе слухання, яке потенційно може радикально змінити роль Google у технологічному світі та вплинути на розстановку сил у Кремнієвій долині, розповідає 24 Канал.

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Суддя окружного суду округу Колумбія Аміт П. Мехта ще у серпні минулого року визнав, що Google порушила антимонопольне законодавство, щоб утримати домінування на ринку онлайн-пошуку. Тепер він заслуховує аргументи від Міністерства юстиції та представників Google щодо того, які заходи мають бути вжиті для виправлення ситуації. Очікується, що суд винесе рішення до кінця літа, визначивши так звані "засоби правового захисту".

У вступному слові представник Міністерства юстиції закликав суддю зобов’язати Google продати браузер Chrome , який, за словами урядовців, є одним із головних інструментів, що спрямовує користувачів до пошукової системи компанії.

, який, за словами урядовців, є одним із головних інструментів, що спрямовує користувачів до пошукової системи компанії. Також урядові адвокати наголосили, що для реального відновлення конкуренції в галузі Google має здійснити низку кроків, які забезпечать конкурентам рівніші умови.

Ваша честь, ми тут не заради піррової перемоги. Настав час для суду дати сигнал Google та всім іншим монополістам, які уважно стежать, що порушення антимонопольного законодавства тягне за собою серйозні наслідки,

– наводить заяву адвоката Міністерства юстиції Девід Далквіст видання NYT.

Результат цієї справи може суттєво змінити ландшафт технологічної індустрії. Тим часом Google зіштовхується з новими викликами, зокрема – можливим крахом рекламного бізнесу, після того, як минулого тижня інший федеральний суддя виніс ще одне критичне рішення в якому компанію офіційно визнали монополістом на ринку інтернет-реклами.