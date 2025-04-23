Это заявление было сделано во время рассмотрения дела против Google в США, где суд признал компанию монополистом на рынке онлайн-поиска, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас судья Амит Мехта рассматривает возможные меры по ограничению влияния Google, в частности принудительное отчуждение некоторых активов. Хотя Google планирует обжаловать это решение, в случае принятия решения о продаже Chrome, OpenAI заявила о готовности стать покупателем.

Как стало известно в суде, OpenAI в прошлом году пыталась заключить партнерство с Google, чтобы обеспечить ChatGPT доступ к поисковым технологиям компании. Сейчас ChatGPT использует поиск от Bing, принадлежащий Microsoft, однако, по словам Терли, OpenAI имеет "серьезные проблемы с качеством" этого поискового инструмента.

В поданном в суд письме компания отметила: "Мы считаем, что партнерство с Google помогло бы улучшить продукт". Однако Google отказалась от сотрудничества.

В то же время OpenAI продолжает разработку собственного поискового инструмента. Ранее компания планировала, что уже в 2025 году ChatGPT сможет самостоятельно обрабатывать около 80% запросов, однако сейчас признает, что эта цель является преждевременной и потребует еще нескольких лет.

Аналитики считают, что интерес OpenAI к Chrome связан не только с поиском, но и с долгосрочной стратегией компании. Владение браузером может дать ей прямой доступ к пользователям и данным, что усилит ее позиции в конкуренции с Google и Microsoft.

Пока окончательное решение судьи относительно возможной принудительной продажи Chrome не принято. Если браузер действительно будет выставлен на продажу, OpenAI станет одним из главных претендентов, но на актив могут также претендовать и другие крупные игроки рынка.