Небезпечний спадок: чому кожен шостий комп'ютер у світі ризикує стати жертвою хакерів

Попри офіційне припинення підтримки, Windows 10 залишається на мільйонах пристроїв. Кожен шостий комп'ютер у світі досі працює на застарілій системі, що створює серйозну загрозу безпеці. Вчені та техексперти попереджають: ризик зламу для таких користувачів зріс майже втричі порівняно з Windows 11.

Масштаби Windows 10

Статистика показує, що Windows 11 уже домінує на ринку, займаючи 78,8 відсотка пристроїв. Проте, згідно з дослідженням Lansweeper, частка Windows 10 все ще становить 16,9 відсотка. Це означає, що величезна кількість людей ігнорує перехід на нову платформу, залишаючись вразливими до сучасних кіберзагроз.

Дослідження виявило приголомшливий розрив у рівні захисту обох систем. Середньостатистичний пристрій на базі Windows 10 містить 1 903 активні вразливості, тоді як у Windows 11 їх лише 652. Фактично, застаріла операційна система несе у 2,9 раза більше ризиків.

Найгірше те, що 66,6 відсотка цих проблем мають статус критичних або високих, а частина з них уже активно використовується хакерами для атак.

Чому користувачі не поспішають

Однією з причин повільної міграції стала економічна ситуація. Ціни на оперативну пам'ять нового покоління та сучасні накопичувачі різко зросли – у деяких випадках на 440 відсотків з липня минулого року. Збереження старих комп'ютерів, що працюють на дешевшій пам'яті минулих поколінь, виглядає значно доступнішим варіантом для багатьох власників. Встановити Windows 11 на старі пристрої вже неможливо через відсутність деяких обов'язкових складових самого комп'ютера.

Microsoft підготувала тимчасове рішення, щоб дати користувачам більше часу. Компанія тихо продовжила програму безкоштовних розширених оновлень безпеки для звичайних споживачів до 12 жовтня 2027 року. Це дозволяє пристроям отримувати критичні виправлення ще протягом двох років, хоча це лише відстрочка, а не повне розв'язання проблеми.

Експерти наполегливо радять усім, хто досі використовує Windows 10, приєднатися до програми розширеної безпеки. Це дозволить залишатися відносно захищеним на певний час.

Однак після осені 2027 року майбутнє застарілих комп'ютерів залишиться під питанням, особливо з огляду на розвиток технологій штучного інтелекту, які вимагають значно більших потужностей від заліза.