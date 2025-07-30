Windows 10 виповнилося 10 років – операційна система стала доступною 29 липня 2015 року та швидко здобула широку популярність завдяки новим функціям і безплатному оновленню для користувачів Windows 7 та 8. Однак вже у жовтні 2025 року підтримка системи завершиться, а користувачам доведеться робити вибір щодо оновлення чи зміни ОС.

Чим запам’яталася Windows 10?

Windows 10 офіційно презентували восени 2014 року, але для широкого загалу її відкрили лише з липня 2015 року після тривалого тестування, відомого як Technical Preview. Microsoft вперше дозволила власникам Windows 7 та 8/8.1 оновити свої пристрої безкоштовно, що допомогло ОС швидко завоювати популярність, пише 24 Канал.

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Початковий період розвитку Windows 10 не обійшовся без труднощів – користувачів дуже хвилювали питання збору даних, тому це стало однією з причин посилення уваги до приватності в цілому. Але згодом система стала справжньою іконою серед версій Windows, посівши почесне місце поруч із Windows 7 та XP. Навіть зараз вона лишається популярнішою, ніж Windows 11, хоча компанія просуває найновішу версію всіма можливими способами й також пропонує безплатне оновлення.

Десять років розвитку Windows 10 ознаменувалися появою оновленого меню "Пуск", сучасного інтерфейсу, голосового помічника Cortana (який так і не запрацював в Україні, а згодом узагалі закрився) вбудованого браузера Edge, Центру дій, Windows Hello та інших функцій. Не всі нововведення стали популярними, проте зусилля Microsoft зробили ОС зручною для багатьох. Ми також остаточно попрощалися з численними старими програмами, такими як Internet Explorer. Саме Windows 10 допомогла користувачам усвідомити власні права на приватність, а для самої компанії стала знаковим продуктом.

Зараз наближається завершення підтримки Windows 10 – 14 жовтня 2025 року вона офіційно перестане отримувати безкоштовні оновлення. Деякі користувачі зможуть продовжити захист на рік за додаткову оплату, але для більшості це стане приводом подумати про перехід на Windows 11 або альтернативи, наприклад, на Linux.

Зверніть увагу: в окремому матеріалі ми описали різні варіанти після закінчення підтримки для користувачів Windows 10.