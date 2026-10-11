Як навчити Windows 11 блокувати комп'ютер, коли ви від нього відходите
Забути заблокувати операційну систему під час виходу з робочого місця – звичка, яка здається нешкідливою лише до першого неприємного інциденту. Для вирішення цієї проблеми у Windows 11 передбачили спеціальний автоматичний інструмент, який стежить за присутністю користувача.
Динамічне блокування: як налаштувати
Розробники назвали цю функцію "Динамічне блокування", і працює вона завдяки звичайному бездротовому модулю Bluetooth. Власник комп'ютера створює пару між ПК та своїм смартфоном, після чого операційна система починає безперервно відстежувати рівень сигналу. Коли ви відходите від столу разом із телефоном, рівень зв'язку знижується. Як тільки сигнал падає нижче критичного порогу, а пристрій залишається без дій користувача, система автоматично блокує робочий стіл, пише 24 Канал.
Активація цієї можливості займає лише кілька хвилин і не потребує встановлення сторонніх програм. Для початку відкрийте "Налаштування" у Windows 11 та перейдіть до розділу "Bluetooth і пристрої". Увімкніть бездротовий модуль на ПК і смартфоні, натисніть "Додати пристрій" та виконайте сполучення обох гаджетів.
Після успішного підключення перейдіть у вкладку "Облікові записи", відшукайте пункт "Параметри входу" та розгорніть меню "Динамічне блокування". Там необхідно встановити прапорець навпроти пункту "Дозволити Windows автоматично блокувати пристрій, коли ви відсутні".
Важливо пам'ятати, що функція лише закриває доступ до робочого столу, але не вимикає ПК, не переводить його в сплячий режим і не розблоковує екран автоматично після вашого повернення.
Обмеження та практичні нюанси використання
Попри високу зручність, цей інструмент має власні специфічні особливості:
- Захист спрацьовує не миттєво, адже система чекає одночасного падіння сигналу Bluetooth та відсутності активності користувача. Радіус дії бездротового зв'язку залежить від стін, перешкод і конкретних моделей пристроїв, тому чіткої відстані для спрацьовування не існує. Фахівці радять протестувати функцію відразу після активації, щоб зрозуміти необхідну відстань для блокування.
- Також не варто забувати, що ця функція має сенс лише тоді, коли на вашому обліковому записі встановлено пароль для входу. Якщо його немає, ніщо не завадить стороннім розблокувати комп'ютер без вас.
- Також це вимагає постійно тримати увімкненим Bluetooth на обох пристроях, що може бути незручно для деяких користувачів через навантаження на батареї. Проте для людей, які завжди носять смартфон із собою, це створює чудовий додатковий бар'єр безпеки на випадок забудькуватості.