Як навчити Windows 11 блокувати комп'ютер, коли ви від нього відходите

Забути заблокувати операційну систему під час виходу з робочого місця – звичка, яка здається нешкідливою лише до першого неприємного інциденту. Для вирішення цієї проблеми у Windows 11 передбачили спеціальний автоматичний інструмент, який стежить за присутністю користувача.

Динамічне блокування: як налаштувати

Розробники назвали цю функцію "Динамічне блокування", і працює вона завдяки звичайному бездротовому модулю Bluetooth. Власник комп'ютера створює пару між ПК та своїм смартфоном, після чого операційна система починає безперервно відстежувати рівень сигналу. Коли ви відходите від столу разом із телефоном, рівень зв'язку знижується. Як тільки сигнал падає нижче критичного порогу, а пристрій залишається без дій користувача, система автоматично блокує робочий стіл, пише 24 Канал.

Активація цієї можливості займає лише кілька хвилин і не потребує встановлення сторонніх програм. Для початку відкрийте "Налаштування" у Windows 11 та перейдіть до розділу "Bluetooth і пристрої". Увімкніть бездротовий модуль на ПК і смартфоні, натисніть "Додати пристрій" та виконайте сполучення обох гаджетів.

Після успішного підключення перейдіть у вкладку "Облікові записи", відшукайте пункт "Параметри входу" та розгорніть меню "Динамічне блокування". Там необхідно встановити прапорець навпроти пункту "Дозволити Windows автоматично блокувати пристрій, коли ви відсутні".

Важливо пам'ятати, що функція лише закриває доступ до робочого столу, але не вимикає ПК, не переводить його в сплячий режим і не розблоковує екран автоматично після вашого повернення.

Обмеження та практичні нюанси використання

Попри високу зручність, цей інструмент має власні специфічні особливості: