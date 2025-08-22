Microsoft розслідує масові скарги на оновлення Windows 11 (KB5063878), через яке в користувачів перестають працювати SSD-накопичувачі. Проблема виникає через інтенсивний перезапис даних, що може призвести до пошкодження файлів і збоїв у роботі системи.

Наразі користувачам радять утриматися від встановлення оновлення KB5063878 для Windows 11 24H2. Як стверджує видання PCMag, Microsoft вже вживає заходів, щоб зрозуміти, що пішло не так, інформує 24 Канал.

Що не так з оновленням KB5063878?

Нещодавнє оновлення для Windows 11 версії 24H2 під номером KB5063878, покликане виправити затримки під час входу в систему, спричинило серйозну проблему.

Користувачі почали масово повідомляти, що після його встановлення їхні SSD-накопичувачі просто "зникають" із системи – операційна система перестає їх "бачити".

Проблема не обмежується лише зникненням диска. Деякі користувачі скаржаться на зависання комп'ютера та раптове аварійне завершення роботи. Наприклад, один із користувачів Reddit повідомив, що його накопичувач Samsung 980 PRO об'ємом 2 ТБ перестав відображатися в системі після встановлення апдейту.

Японський збирач ПК під ніком @Necoru_cat одним із перших звернув увагу на проблему. Він зазначив, що помилка найчастіше проявляється на SSD, заповнених більш ніж на 60%, після безперервного запису близько 50 ГБ даних. Це особливо критично під час завантаження великих файлів, наприклад, сучасних ігор.

Як видалити оновлення Windows?

Microsoft офіційно підтвердила, що розпочала розслідування інциденту. До вивчення проблеми долучилася й тайванська компанія Phison, один з найбільших виробників контролерів для SSD. За їхніми попередніми даними, проблема може зачіпати накопичувачі різних брендів, і не лише SSD, а й класичні жорсткі диски (HDD). Phison тісно співпрацює з Microsoft для пошуку та усунення причини збою.

Доки компанії шукають рішення, комп'ютерні ентузіасти та фахівці радять тимчасово утриматися від встановлення оновлення KB5063878.

Якщо апдейт встановився автоматично, його можна видалити вручну через параметри системи. Варто зазначити, що збій виникає не у всіх користувачів – частина з них продовжує працювати на оновленій системі без будь-яких проблем.