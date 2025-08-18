Проблема пов'язана з останнім пакетом оновлень безпеки KB5063878, який Microsoft випустила в рамках щомісячного "Вівторка патчів". Японський ентузіаст і збирач ПК Такахіро Мацумото повідомив, що після встановлення апдейту виникають критичні помилки під час роботи з накопичувачами, інформує 24 Канал.

Що не так з оновленням?

Збій проявляється за умови тривалого запису даних обсягом близько 50 ГБ і більше, особливо коли навантаження на контролер диска перевищує 60%. У таких ситуаціях деякі NVMe-накопичувачі та жорсткі диски просто стають недоступними для операційної системи, а їхні SMART-дані перестають зчитуватися.

Це створює високу ймовірність пошкодження файлів. Особливо вразливими виявилися SSD на контролерах Phison, зокрема моделі без власної оперативної пам'яті (DRAM-less).

Для відтворення помилки тестувальник копіював на диск великі обсяги даних: спочатку папку з грою Cyberpunk 2077 (92,16 ГБ), а потім архів з відеофайлами (62,42 ГБ), який розпаковував на той самий накопичувач.

За результатами тестів він класифікував два рівні збоїв:

тимчасова недоступність диска, що виправляється перезавантаженням,

повна непрацездатність, коли накопичувач неможливо відновити.

Хоча наразі інциденти переважно зафіксовані в Японії, технічна природа помилки вказує на потенційну глобальну проблему. Припускають, що причиною може бути витік пам'яті в кеші Windows – схожа проблема нібито вже була виправлена Microsoft у жовтні 2024 року.

Сама компанія поки не надала офіційних коментарів щодо збоїв, спричинених оновленням KB5063878.

Що робити, якщо ви зіткнулися з проблемою?

Наразі єдиним надійним способом усунути збій є видалення проблемного оновлення KB5063878. Оскільки Microsoft ще не випустила офіційного виправлення, цей крок допоможе повернути стабільну роботу накопичувачів.

Щоб видалити оновлення, виконайте такі дії:

Відкрийте меню "Параметри" (Settings). Перейдіть до розділу "Центр оновлення Windows" (Windows Update). Відкрийте "Історію оновлень" (Update history). Прокрутіть вниз і натисніть "Видалити оновлення" (Uninstall updates). У списку встановлених патчів знайдіть оновлення з кодом KB5063878 і натисніть "Видалити".

Після цього рекомендується тимчасово призупинити автоматичні оновлення системи, щоб Windows не спробувала встановити цей патч повторно, доки Microsoft не випустить виправлення.

А тим часом Microsoft оголосила про припинення підтримки ранньої версії Windows 11. Версію 23H2 перестануть підтримувати 11 листопада 2025 року, а користувачам рекомендують оновитися до більш нової версії для отримання оновлень безпеки.