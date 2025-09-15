Windows 11 отримає функцію виміряти швидкість інтернету, але працюватиме вона дещо дивно
- Microsoft тестує нову функцію в Windows 11 для перевірки швидкості інтернету, яка перенаправляє на Bing для тестування.
- Додатково Microsoft оновлює налаштування Bluetooth та конфіденційності, а також синхронізацію буфера обміну з Android.
Microsoft тестує нову функцію для Windows 11, яка дозволить швидко перевіряти швидкість інтернет-з'єднання. Опція вже з'явилася в попередніх збірках операційної системи. Вона надає швидкий доступ до тестування, хоча й перенаправляє користувача на сервіс Bing для проведення самої перевірки.
Нова кнопка для перевірки швидкості з'являється в контекстному меню після натискання правою кнопкою миші на значок мережі в області сповіщень або в меню швидких налаштувань Wi-Fi, розповідає 24 Канал з посиланням на користувача X phantomofearth.
Як працюватиме нова функція?
Натискання на кнопку відкриватиме пошуковик Bing, де й відбуватиметься тестування швидкості з'єднання. Це означає, що функція не повністю вбудована в систему і залежить від стороннього сервісу.
Кнопка тестування швидкості інтернету / Фото phantomofearth
Слід зауважити, що таке рішення є вкрай дивним. Ймовірно, таким чином Microsoft прагне переманити користувачів для використання пошуковика Bing, або ж таким не органічним способом підняти йому популярність.
Які ще оновлення готує Microsoft?
Окрім цього, Microsoft працює над оновленням сторінки мобільних пристроїв у налаштуваннях Bluetooth. На ній будуть відображатися всі підключені телефони, що дозволить керувати їхніми функціями з одного місця.
Також оновлюються сторінки налаштувань конфіденційності та безпеки – вони отримають розширені заголовки та описи для кращого розуміння, а також нову сторінку "фонові ШІ-завдання".
Ці зміни виявлені в попередніх збірках 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782) для учасників програми Windows Insider на каналах Canary, Dev та Beta. Поки немає гарантії, що всі вони з'являться в стабільній версії Windows 11, але оскільки це незначні покращення, їхня поява є лише питанням часу.
До речі, нещодавно Microsoft синхронізувала у Windows буфер обміну з Android. Нова функція працюватиме через Phone Link і буде сумісною з будь-якими клавіатурами, але поки що синхронізація доступна лише в одному напрямку – з Windows на Android.
Які версії Windows втратять підтримку Microsoft?
Звертаємо вашу увагу, що вже 11 листопада 2025 року Microsoft припиняє підтримку Windows 11 версії 23H2 для Home і Pro. Фахівці рекомендують оновитися до актуальної версії 24H2.
Крім того, вже скоро Microsoft припиняє підтримку Windows 10. Компанія активно заохочує перехід на Windows 11.